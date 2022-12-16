明華園「燕雲十六州」隱喻台海現狀？陳勝福：純屬巧合

明華園總團17日起於國家戲劇院推出「燕雲十六州」。由團長陳勝福與陳昭賢父女跨世代聯手製作，無敵小生孫翠鳳率領陳昭婷、陳子豪等新世代演員，重現26年前明華園演出的經典戲碼。陳勝福透露，有學者看了「燕雲十六州」，發現劇情跟烏克蘭、台海現狀相似，他回答：「純屬巧合」，因為這齣戲的構想26年前就有了。學者大嘆：「太前衛了。」

創團94年的明華園累積不少戲劇經典。為迎接百年，明華園總團在兩廳院的支持下陸續將過往經典戲碼翻新重現，繼暌違17年的「韓湘子」深情回歸，相隔26年的「燕雲十六州」緊接著重返舞台。明年則將重現老團主年代的看家戲「青蟬」(原名「母性愛」)。

「燕雲十六州」為明華園首席編導陳勝國為明華園藝術家族量身打造，由年輕演員擔綱要角演出，挑戰復刻經典，賦予創作新生命，展現明華園總團的傳承力量。

陳勝國表示，「燕雲十六州」是一部史詩感濃厚的大戲，也有木馬屠城的寓味。26年前在創作劇本時，隱約有著對時事的寄望，但散戲時聽到觀眾們的反饋幾乎都著重在「遼皇認子」的橋段，並非他想傳達的重點。這次他重新審視劇作，翻新了三分之二的內容，刪除主角耶律青龍流落民間的遼國皇嗣身世背景，單純化為一名接受遼地恩惠的漢人孤兒，面對遼國同儕與漢人同胞，一方對他歧視而防備，另一方則將他視為叛徒。劇情重心聚焦於攻城者柴榮與守城者耶律青龍兩人各自立場與難處、隔空心理戰以及面對面的交鋒。

陳勝福表示，直接照原版重演最省時省力省開銷，但明華園堅持在製作面百分之百全新製作，「才是我們對觀眾的態度」，希望每部經典作品的回歸，都能為觀眾帶來新的視野。新版「燕雲十六州」主要重新調整劇情，上半場埋線鋪陳，下半場則一一引爆，帶來全新的震撼。

在演員的安排上，「燕雲十六州」以跨世代傳承為主，由孫翠鳳與陳昭賢分別飾演上下半場的耶律青龍。26年後再次出演主角的孫翠鳳表示，「燕雲十六州」的重返，蘊含明華園總團世代傳承的重大意義，

1996年「燕雲十六州」演出時，陳昭婷還是個小女孩，當年在劇中飾演小牧童，現在則成為唱作佳的實力派演員，擔任童年及成年後的君雨宮。遼帝耶律璟舊版原為明華園第二代陳勝發飾演，翻新版則由兒子陳子豪接任，象徵世代傳承。

後疫情時代劇場生態翻轉，近來不少大戲因票房不佳宣布停演或減場。但「燕雲十六州」開演前半個月，三場演出幾近完售，主辦的兩廳院特別加開總統包廂，每張座位票價 5000 元，也告完售。陳勝福透露，清楚劇團必須找到新觀眾，孫翠鳳一年前便站上第一線，一場一場演講推廣明華園。因此打動許多團體和企業界朋友，願意購票進到劇場看戲。他觀察，「燕雲十六州」至少有三分之一的觀眾是第一次進劇場看歌仔戲。