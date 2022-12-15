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走讀文化賀年 2023春節開放體驗大宅院的年味

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
The One南園人文客棧首次攜手台北曲藝團，以傳統戲曲中滑稽逗趣「相聲」藝術喜氣迎春。圖／The One南園人文客棧提供
The One南園人文客棧首次攜手台北曲藝團，以傳統戲曲中滑稽逗趣「相聲」藝術喜氣迎春。圖／The One南園人文客棧提供

The One南園人文客棧新春特別企畫「大宅院裡的年味」已邁入第三年，當中蘊含傳承、祝福、展望，成為許多海內外旅人春節必定的儀式感，今年推出限量100位一日遊園及20間旅宿，一日遊園每人3800元，旅宿則為一泊多食每晚2萬2800元。

The One南園人文客棧表示，食藝團隊爬梳台灣常民飲食，將近甲子發生你我巷弄餐桌上的故事編輯成「經典傳承宴」及「優雅翻轉辦桌」2套文化盛饌。前者與新竹在地乾貨商鋪「南記行」第二代傳人邱明琴合力，重現媽媽們溫暖的地方手路菜；後者攜手掌杓30年的「法餐南霸天」簡天才師傅、飲食文化研究者徐仲，以西式手法演繹地方風土，重構南北筵席文化。

The One南園人文客棧指出，春節時刻能於東方宅院內，體驗從前大戶人家品燈果賞戲曲的逸趣是難得的享受，此次三度與崑曲名家溫宇航指導的臺崑之星—奈諾．伊安、謝樂等戲曲藝術家合作，獻上描述唐明皇與楊貴妃情深愛篤的經典折子《長生殿．小宴》，另也首次攜手台北曲藝團，以傳統戲曲中滑稽逗趣「相聲」藝術喜氣迎春。

The One南園人文客棧表示，在春節重要節慶裡，盼以新東方人文款待之情，將共同生命歷程的文化軌跡傳遞延續。一日遊園分為雅敘南園、盛宴圍爐（除夕限定），早鳥預購5人同行1人款待，團聚包廂則每日限量接待2組。

春節 團隊

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