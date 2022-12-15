明全台各地有雨 寒流發威時間段曝光…中部以北下探7度

中央氣象局表示，明（16日）鋒面影響，全台各地有雨，基隆北海岸及大台北地區易有局部大雨發生，其他地區也有局部短暫雨機率，且明晚起高山有局部降雪機率，山區道路需慎防積冰或路面濕滑現象。寒流部分，預計周日(18日)到下周一(19日)清晨來到最低溫，北部地區將降到10度以下，但周日起水氣減少，各地偏乾冷。

氣象局指出，明天鋒面影響各地有雨，中部以北地區降雨時間較長，南部主要為局部降雨，溫度部分與今天差不多，有些微回升狀態，中南部地區高溫更可達26至29度。

氣象局表示，周六起寒流南下，上半天各地都有降雨，到下午水氣減少，晚上就會轉乾，但溫度部分有明顯下降趨勢，北部低溫來到10度、中南部地區約12至13度；周日到下周一清晨寒流影響最強，中部以北平均僅7、8度，北部高溫不超過10度；其他地區約為10、11度，中部地區高溫約16度、南部地區高溫20度。

氣象局指出，下周一寒流減弱，北部高溫可回升至15到18度、中南部地區21到25度，但下周三另一波大陸冷氣團南下，預估中部以北平均溫度約13度。

氣象局也說，雖然寒流周六起逐漸影響全台氣溫，但僅周六、周日風雨較大，要留意11級強陣風，周日到下周四(22日)水氣會明顯減少，剩北部、東半部局部地區有零星降雨。