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長榮明年3月開航台北-克拉克 即日起開放訂位

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
遊客來到菲律賓克拉克觀光時，可嘗試輕航機飛行體驗，不用花大錢就有專業駕駛帶你翱翔天際。圖／菲律賓觀光部提供
遊客來到菲律賓克拉克觀光時，可嘗試輕航機飛行體驗，不用花大錢就有專業駕駛帶你翱翔天際。圖／菲律賓觀光部提供

長榮航空宣布，明年3月30日起，再添菲律賓新航點，提供台北-克拉克每日1班的飛航服務，搭配明年夏季班表台北-馬尼拉每日3班、台北-宿霧每日1班的飛航服務，屆時長榮航空每周將有35班飛往菲律賓的班機，也是台灣飛菲律賓航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空指出，台北-克拉克航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，總計184個座位數，即日起開始接受旅客訂位。

長榮航空表示，克拉克機場距離馬尼拉機場僅約80餘公里，台北-克拉克航線的開闢可以縮短呂宋島北邊旅客前往馬尼拉搭機的交通時間，同時也可舒緩馬尼拉航線機位的需求>

長榮航空表示，該航線的開闢，不只是著眼台灣往返菲律賓旅客的市場，同時也是為了增加北美、歐洲旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性，增加航網布局的效益。

根據長榮航空規畫，台北飛克拉克，每日1班，每天上午9時起飛，預計上午11時抵達；克拉克飛台北，同樣也是每日1班，每天中午12時啟發，預計下午2時抵達。

克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，原為美國空軍的克拉克空軍基地，拆遷歸還給菲律賓政府後改建而成的經貿發展特區。當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展外，宜人的氣候以及度假村林立，也促進當地觀光發展。

包括輕航機飛行體驗、Zip Line空中飛人、洞窟探險、跳島浮淺、海中漫步、衝浪等水上活動，都相當受到歐美人士的熱愛，也是揚名國際的旅遊勝地。

長榮台北-克拉克航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有八個商務艙、一七六個經濟艙，總計一八四個座位數，即日起開始接受旅客訂位。圖／長榮航空提供
長榮台北-克拉克航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有八個商務艙、一七六個經濟艙，總計一八四個座位數，即日起開始接受旅客訂位。圖／長榮航空提供
距離克拉克市區不遠的Liwliwa Beach每年都能吸引許多國內外遊客前往衝浪和浮潛。圖／菲律賓觀光部提供
距離克拉克市區不遠的Liwliwa Beach每年都能吸引許多國內外遊客前往衝浪和浮潛。圖／菲律賓觀光部提供

馬尼拉 菲律賓 長榮

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