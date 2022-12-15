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心悸竟揪出慢性血癌 台南安南醫院醫師社區健檢立大功

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安南醫院心臟內科醫師林霈。圖／安南醫院提供
安南醫院心臟內科醫師林霈。圖／安南醫院提供

安南醫院協同台南市衛生局舉辦3場成人健康檢查，心臟內科醫師林霈遇到民眾諮詢心悸的相關問題，安排回安南醫院檢查後，立刻診斷出慢性血癌，該民眾因自慢性血癌造成嚴重貧血，因而出現心跳過快的情況。所幸，經過及時診斷得到治療，避免了更多併發症的可能。

安南醫院今年8至10月分別在梅花里和溪墘里活動中心，以及台南市果菜批發市場辦理今年成人健檢，今年內容相當高規格，除了基本的理學檢查、血液生化檢查及癌症篩檢外，更有心臟科及神經科專業醫師到場，為民眾提供心血管風險評估及諮詢服務。

林霈醫師表示，這不是第一次在心律異常的患者身上診斷出癌症，過去也曾有心搏過慢的患者被診斷出鼻咽癌，由於擴散的鼻咽癌壓迫到控制心跳血壓的頸動脈竇，進而引起心搏過慢。同樣有賴及早診斷、及早治療，如今該名鼻咽癌患者已恢復良好。林霈醫師提醒，當身體有任何不適，都要盡早到醫院做詳細檢查，以免延誤到黃金治療期。

林霈醫師指出，根據成人健檢所檢視的有無高血壓、糖尿病、膽固醇濃度，再加上抽菸與否及年紀、性別，可以進行未來10年的心血管疾病風險評估，若為高風險族群，當下便會建議積極降低低密度膽固醇濃度與戒菸。此外，高風險族群若出現活動性胸悶或喘的情況，也會建議到醫院進一步檢查，並根據病人的活動程度，安排運動心電圖或核子醫學攝影等健保給付的非侵入性檢查，來評估是否罹患狹心症。

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