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疫情下生醫研究更顯關鍵 石崇良：修法促新技術商轉

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部次長石崇良今表示，生醫研發技術關係到國家競爭力，政府也修法鼓勵領域更加蓬勃發展。記者林伯東／攝影
衛福部次長石崇良今表示，生醫研發技術關係到國家競爭力，政府也修法鼓勵領域更加蓬勃發展。記者林伯東／攝影

醫藥科技領域在新冠肺炎疫情期間更加受到關注，永信李天德醫藥基金會今舉行「永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮」，衛福部次長石崇良出席致詞時表示，政府已修法鼓勵醫藥科技領域投資，目前產業投資6大生醫、醫藥等領域時，不再受20%資本額的限制，希望研發的新技術能夠更快速對接醫療領域，並快速實現在商業運用上。

政府討論《醫療法》第35條的修訂從9月開始討論，過去醫療法人投資單一公司資本額上限為20％，但為鼓勵生醫科技領域投資、發展，放寬了相關限制，該法12月6日已上路。

石崇良表示，所有研究都是醫藥發展的基礎，更為國家重要競爭力，尤其疫情期間，「如何導入科技創新研發能力」、「疫苗取得」、「藥物取的」、「檢測方式」都需要背後學術界長期的研究基礎，才能在海嘯般百年大疫來襲時，快速研發出成品，及時提供防疫工具到第一線，因此所有的研究者、得獎者都是新冠疫情下的無名英雄。

石崇良說，今年一月新修訂的「生技醫藥產業發展條例」就是為了獎勵精準醫療、數位醫療、再生醫療相關領域的創新技術，不再侷限於新藥、高風險醫材的製造，希望能夠鼓勵相關領域的研發，也提供稅賦上的優惠。

「產業法人投資生醫相關6大產業，將不受20％資本額的限制。」石崇良表示，未來研發結果將可快速對接醫療領域，快速技轉、育成，凡經過主關機關同意，醫療法人要進行技術轉移時不會受到相關限制，未來也希望能針對公立醫院、學校進行相關鬆綁，盼研究結果能更快速轉化成商業運用，增進國家競爭力。

石崇良 疫情 法人

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