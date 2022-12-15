通膨、疫情衝擊1成5弱勢童溫飽 展望會啟動「紅包傳愛」

物價通膨、疫情都增添了經濟弱勢家庭兒少困境，台灣世界展望會於歲末年終發起「紅包傳愛-孩子的未來，交給我來」行動，邀民眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，為弱勢兒少實現想上學、想吃飽、想安心逐夢的心願。曾經為展望會資助童的職棒球員王維中，也擔任起「兒童關懷大使」，除本就掏腰包資助15名孩子，王維中這次更捐出20萬元的紅包錢，要送孩子們一個有所盼望的未來。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，這兩年疫情影響服務業、臨時工等就業機會，物價又持續上漲，原已貧困的家庭無力應變，展望會協助的特況家庭數量比往年多出5倍。同時，展望會發現有15%的服務兒少陷入食衣住行等基本生活皆難以為繼的多重需求，是「弱勢中的最弱勢」族群，這群孩子中，高達9成沒有參考書、逾7成每到寒暑假就三餐不定或營養不均，甚至有1/4為了打工賺錢被迫放棄學業。

李紹齡表示，今年的紅包傳愛，將合力為4萬1000名學齡孩童提供助學金、為5300名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為2700戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助4400位青少年、家長學習就業技能以自足自立。

童年曾受展望會資助的花蓮縣和平國小校長艾石生，今現身分享經歷。他說，家裡兄弟姊妹多，父母經濟負擔沈重，童年時期的他，要什麼、沒什麼，很羨慕同儕，也常因為要照顧弟妹而無法上學，讓他感到自卑、沒安全感，直到遇到一個老師鼓勵他努力念書才能翻轉命運，讓他抱持希望，他還曾主動央求展望會志工將他列入受助名單，才稍緩解家裡經濟，因此他從國中立志要把這份愛傳下去。

現在的艾石生，自願每日通勤兩小時到花蓮「最北小學」和平國小服務，艾石生說，學校過半學生來自中低收入家庭，疫情後家長失業、經濟困難，他努力連結獎助學金、文具、鞋子等資源，自己也曾和早餐店家約定，若有三名小姐弟來用餐，請提供一人一份，由他結清，就這樣默默支持孩子們到高中畢業，每個月還給生活零用金，不曾中斷。

王維中則說，他聽到小朋友挨餓感觸特別深，他曾在展望會14年關懷下堅持逐夢、站上頂尖舞台，他回憶小時候練球，裝備總用到破破爛爛，每次見到社工老師來關心，就很高興可以換新手套、新布鞋了；備受鼓勵的王維中也要求自己一定要持續進步，踩著棒球路上每一個挫折勇敢往前衝。

「苦過的孩子都想讓自己和家人變好、過更好生活，有時只是欠缺機會。」因此王維中近年投身公益，為弱勢兒童爭取各種機會，不但擔任起展望會的資助人，資助15名孩子，這次紅包傳愛也捐出20萬元，希望能帶動大家一起傳愛。

他也向身處逆境的孩子喊話：「人遇到挫折是好事，會刺激你更有動力去突破，難過時記得不要一個人，找朋友師長陪著你。我可以做到，你們也一定可以！」