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濫用新型降血糖藥物減重 腎功能不佳者恐更糟

中央社／ 記者吳哲豪彰化15日電

俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病針劑藥物缺貨，另一種口服降血糖SGLT2抑制劑被民眾拿來當減重藥，彰化醫院副院長陳殷正說，腎功能不好的民眾，使用SGLT2抑制劑恐造成腎損傷。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿指出，新一代糖尿病治療藥物SGLT2抑制劑及GLP-1等近年受到矚目，其中GLP-1是一種皮下注射藥劑，可協助身體分泌胰島素，減少升糖素，讓血糖保持穩定，也能協助大腦抑制食慾，產生飽足感，降低熱量攝取，所謂「瘦瘦筆」的主要成分即為GLP-1。

彰化醫院副院長陳殷正指出，由於「瘦瘦筆」缺貨，有附帶減重效果的口服糖尿病藥SGLT2抑制劑也被民眾鎖定，SGLT2抑制劑可抑制腎臟再吸收尿糖的功能，讓多餘的糖從尿液排出，達到降低及穩定血糖效果，也因熱量被排出而達到減重效果。

陳殷正說，SGLT2抑制劑屬於糖尿病處方藥，如果使用者的腎功能不好，使用後恐會造成腎損傷，且尿液中糖分太高，泌尿道容易發生感染，甚至引起更嚴重的酮酸中毒，也因為不是合法減重用途，一旦使用後身體有問題，無法申請藥害救濟。

陳殷正表示，沒有糖尿病的人如果要減重，最好還是從飲食控制及運動減重方面著手，比較安全。

減重 糖尿病 彰化

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