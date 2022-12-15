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2023台東形象月曆今發表 展現「藝術下鄉」的政策決心
台東縣府出版、台東設計中心設計推出的2023台東形象月曆「台東慢遊TAITUN GSLOW POST」今發表，月曆12個特色藝文活動圖像，展現出縣府推動「藝術下鄉」的政策決心。
縣長饒慶鈴說，縣府積極將藝文活動融入台東⽇常，讓每個鄉鎮角落都能是藝文的展場，明年的月曆就是以縣內藝文活動為主題，讓大家感受台東為何被雜誌民調封為「藝文王」的魅力。
台東形象月曆發表會中，由設計中心計畫主持人吳孝儒介紹，他表示每個月分的圖像，分別是各類藝文活動影像紀實，有迎曙光、光祭、老歌聆聽、南迴藝術季等，感受不一樣的台東文化風土。
另形象月曆也以「桌曆」與「掛曆」兩種款式呈現，桌曆結合明信片設計，撕下蓋上郵章後可寄出與朋友分享，掛曆則在正反摺頁隱藏巧思，正面是藝文活動介紹，反面則提供玩法與小撇步。
文化處表示，此次月曆縣府將由各局處辦理宣導活動中配合發送，欲索取民眾可鎖定縣府各單位及設計中心粉絲專頁，月曆限量發送，送完為止。另開放在地商家限量販售。
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