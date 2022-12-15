森林裡綠色生活家 記錄屏東與環境共生故事

綠生活在屏東蔚為風潮，屏東縣政府環保局以Let's GO GREEN現今最生活感字眼，透過「綠色生活家」專書記錄屏東與環境共生故事，今天舉行發表，縣長潘孟安說，期望省思、學習與擁抱中，找出人與自然的和解共生之路，書本除了記錄過去，更要銜接現在與未來的屏東。

潘孟安說，環保只有起點沒有終點任務，尤其近年極端氣候，大自然的反撲，帶來破紀錄的洪荒，愈來愈多人「逐綠而居」，綠色生態已是普世價值，不僅是基本人權，在屏東是一款生活型態，一項產業經濟，亦是一種時尚流行，融入食衣住行育樂的日常，屏東正大步朝綠走去，成為綠色生活家。

拉近大眾與環保距離，環保局首度採取生活展概念推廣綠生活，將整本書的內容立體化，結合自然手作邀請卡、森林系圖文展、小農森林餐盒、回收板植栽板伴手禮、森林餅乾吧檯區、綠英雄工作檯、環保職人創作區、果實投票區、等多元樣貌，讓民眾了解環保就在你我的舉手投足之間。

專書回顧過去8年，屏東縣各種環保作為，包括空汙源頭減量、水質生態淨化、廢棄物循環利用、再生能源開發等，透過各種策略和手段，讓綠色生活融入屏東人的日常，就連各種大型公共建築，從圖書館、公園綠地、文化基地等場域，捨棄全數拆除的作法，挑戰複雜且困難的循環再利用，正是一種珍惜資源的態度。

環保局長顏幸苑說，邁向綠生活的過程困難重重，但在看不到的角落裡，一批又一批的環保戰士們，守護環境，包括24小時環保特攻隊、黃金輔導團、各鄉鎮的黃色垃圾車隊、聞臭感官團隊、潛海戰將以及分布各鄉鎮的志工們，層層疊疊交織出綠色保護網。

環保局指出，屏縣致力太陽潔淨能源開發，結合光電設施，打造單一窗口，促成政府、廠商、地主、農民、環境共好的綠能產業生態圈，並創建偏鄉防災再生微電網，高樹光電示範區更得到GSSR綠色投資最佳典範獎。