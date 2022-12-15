快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

桃園機場「綠色樞紐 永續機場」沉浸式體驗展登場

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
余崇立助理副總經理與海湖國小同學一同為展覽揭幕。圖／桃園機場公司提供
余崇立助理副總經理與海湖國小同學一同為展覽揭幕。圖／桃園機場公司提供

桃園機場積極朝「綠色機場」目標邁進，今日起至2023年2月14日止，以「綠色樞紐，永續機場─邁向低碳新世代」為主題，於第二航廈北擴建區五樓，展出近年來落實節能減碳與推動永續發展之成果。展覽首日邀請機場周邊海湖國小五年級70位師生一同揭幕，在吉祥物節能北極熊的帶領下，讓小朋友更加認識桃園機場在永續環保上的努力。

機場公司助理副總經理余崇立指出，桃園機場多年來致力推動節能減碳與各項綠能建設，落實ESG（環境、社會、公司治理）於日常營運，已連四年獲得國際機場協會(ACI)綠色機場認證肯定。參加活動的同學們在這次活動中，透過互動問答及「綠色機場 旅行護照」，更深刻瞭解到，原來機場光是讓飛機使用「橋氣、橋電」，每年就可以多出82座大安森林公園的碳吸附量，等於多種了好多座森林，沉浸式體驗也讓小朋友跟裝置互動，現場拍拍手、維持平衡、原地跑步等玩得不亦樂乎。

本次展覽主題包括「橋氣橋電汰舊換新」、「整體水資源管理建置」、「空側作業車輛電動化」、「精實用電節能減碳」、「第三航廈黃金綠建築」等五大計畫，透過互動式投影技術，引導民眾藉由體感偵測動畫進入各項計畫成果，同時結合原有最受歡迎的桃園機場樂高模型展區，讓民眾透過體驗及互動瞭解計畫全貌。

機場公司於12月17日、18日、24日與25日上午10點及下午14點設有8場導覽活動，民眾參與即可獲得限量「綠色機場旅行護照｣，完成體驗更有機會獲得環保袋等精美禮品！除實體展覽外，即日起也可以到桃園機場-綠色發展網站探索，參加有獎徵答就有機會抽中台北－東京來回機票。

深受小朋友歡迎的桃園機場樂高模型展區。圖／桃園機場公司提供
深受小朋友歡迎的桃園機場樂高模型展區。圖／桃園機場公司提供
第二航廈北擴建區五樓展出近年來桃園機場落實減碳與推動永續的成果。圖／桃園機場公司提供
第二航廈北擴建區五樓展出近年來桃園機場落實減碳與推動永續的成果。圖／桃園機場公司提供
桃園機場舉辦「綠色樞紐，永續機場─邁向低碳新世代」沉浸式體驗展覽。圖／桃園機場公司提供
桃園機場舉辦「綠色樞紐，永續機場─邁向低碳新世代」沉浸式體驗展覽。圖／桃園機場公司提供
海湖國小同學透過綠色機場旅行護照，更深入了解桃園機場綠色永續目標。圖／桃園機場公司提供
海湖國小同學透過綠色機場旅行護照，更深入了解桃園機場綠色永續目標。圖／桃園機場公司提供
海湖國小同學體驗沉浸式展覽裝置。圖／桃園機場公司提供
海湖國小同學體驗沉浸式展覽裝置。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 減碳 護照

延伸閱讀

人流回來了 烏魯木齊全面復航

柯文哲15日訪新加坡 聚焦智慧城市與國際行銷

日本因應「台灣有事」擬延長離島機場跑道新建港口

松山機場遷建？ 王國材：有諸多因素需考慮、理性溝通

相關新聞

花蓮規模6.2地震 六人登山隊攀登玉山主峰遭落石砸傷

一支六人登山隊今天早上攀爬玉山主峰，因為地震造成落石，在距離主峰500公尺處，有5人分別被落石砸中，其中兩位男子受傷比較...

影／規模6.2地震 彰化市釣蝦場水池、燈具店狂搖 店員驚呼

今天中午12時3分花蓮縣外海發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，晃度之大，由於正值中午休息時間，有彰化市民眾在超...

花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

花蓮今天中午發生苪氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱，搖晃劇烈讓花蓮人相當有感。花蓮市一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過...

規模6.2地震 高雄劇烈搖晃 輕軌、捷運一度暫時停駛

稍早在中午12點3分，發生芮氏規模6.2有感地震，地震深度5.7公里，震央在花蓮縣政府東南方29.1公里的東部海域。高雄...

全台有感、宜花國家級警報！12時3分花蓮外海規模6.2地震 最大震度花蓮5弱

中央氣象局說，今天中午12時3分左右，花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜...

護照申辦爆量平均等逾三小時 外交部籲非急需暫緩辦理

疫情解封加上春節出國熱潮將近，護照申辦出現爆量情形。外交部今說明，有大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部四個辦事處，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。