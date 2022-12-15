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基隆北海岸、宜蘭大雨特報 今明高山有零星降雪機率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣今天下午到晚上大雨特報，東北季風影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。本報資料照片
中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣今天下午到晚上大雨特報，東北季風影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。本報資料照片

中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣今天下午到晚上大雨特報，東北季風影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

今天大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北及東北部地區有雨，北部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

明天鋒面影響，基隆北海岸及大台北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，中部以北及東半部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

今、明兩天高山有零星降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。

基隆 馬祖 宜蘭

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