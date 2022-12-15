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防首爾梨泰院踩踏事件 北市跨年晚會交通管制出爐

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
因應「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」活動，市府轉運站配合自111年12月31日(星期六)19時起實施交通管制。圖／北市交通局提供
因應「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」活動，市府轉運站配合自111年12月31日(星期六)19時起實施交通管制。圖／北市交通局提供

因應「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」活動，市府轉運站配合自111年12月31日(星期六)19時起實施交通管制，至112年1月1日(星期日)5時起恢復正常營運，管制期間轉運站不開放民眾進入搭車，且管制區內國道客運站均取消停靠。

北市交通局上午公布相關交通管制疏導措施，31日跨年晚會信義計畫區於當晚7時起分3階段交管，台北捷運比照往例連續營運42小時，有鑑於韓國梨泰院踩踏憾事，北捷公司在重點車站加派人力管制人流。

北捷指出，因韓國梨泰院踩踏事件，今年針對人潮最多的市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口會擴大淨空緩衝區，將管制範圍往外推1公尺，現場加派人力維持秩序，閘門口、月台間也會加強管控人流。

交通局指出，市府轉運站地下停車場配合於12月31日19時起管制，禁止車輛進出；其2樓人工平台於12月31日19時起、統一時代百貨及B2連通道於12月31日21時起管制進出，並將陸續淨空留駐人員，請民眾多加留意。

各階段國道客運路線之站位取消情形及建議替代站位，民眾搭車前請多留意市府轉運站內各月台公告，或洽詢市府轉運站服務電話：(02)8780-6252，建議欲搭車民眾提前於19時前至市府轉運站，逾19時後請至各替代站位搭車。

北市交通局長陳學台表示，今年的交通管制措施與往年差不多，呼籲民眾盡量利用大眾運輸工具，跨年晚會當天是周六，不會與上班通勤車流交織，預期壓力不會太大。

此外，配合跨年晚會舞台搭建拆除，交通局表示，12月25日下午1時起至明年1月2日12時交通管制，（一）A階段（12月25日13時至12月26日24時）：市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉；（二）B階段（12月27日0時-1月2日12時）：市府路（松壽 -松高）及新仁愛路全線封閉。

北市公共運輸處則規畫3線散場接駁公車，另配合跨年活動計有44線公車配合延後收班；至其他公車路線亦依民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾輸運服務需要。

公共運輸處籲請民眾屆時多加留意該處網站，如對公車有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）詢問相關訊息。

因應「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」活動，市府轉運站配合自111年12月31日(星期六)19時起實施交通管制。圖／北市交通局提供
因應「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」活動，市府轉運站配合自111年12月31日(星期六)19時起實施交通管制。圖／北市交通局提供

跨年晚會 公車 北市

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