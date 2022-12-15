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「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

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為精神疾患拒學青少年點一盞燈 北榮輔導逾2千名學員

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
15歲小葵長期受憂鬱情緒困擾，北榮醫療暨特教團隊護理師指導合宜的壓力處理技巧。圖／台北榮總提供
15歲小葵長期受憂鬱情緒困擾，北榮醫療暨特教團隊護理師指導合宜的壓力處理技巧。圖／台北榮總提供

15歲小葵長期受憂鬱情緒困擾，在學校受到霸凌而抗拒上學，轉至台北榮總青少年日間病房《向日葵學園》復健與就學，經護理師積極與醫療團隊和學校溝通討論，調整教育與治療方式，並教導小葵與母親面對與處理壓力，在多元完整治療及特教協教下，小葵順利完成高中學業，也重拾信心，順利考上理想大學。

國內約有5%青少年因精神疾患而拒學，就學路十分艱難，家庭、教育單位所提供校外就學資源也十分有限，有鑑於此，北榮《向日葵學園》醫療暨特教團隊特別製作《好漢坡上的路燈 –情障生的復原路》影片，呼籲各界關注精神疾患拒學的青少年，為他們點一盏明燈，幫助他們找回人生的目標與價值，也給予照顧的家庭支持與力量，影片連結網址： https://youtu.be/WBxtgTqocB8 。

北榮精神醫學部於民國88年成立青少年日間病房《向日葵學園》，與台北市、新北市教育局合作，讓精神疾患而拒學的青少年可以在醫院上學，提供精神醫療與特教整合性治療，協助他們重返校園，或完成國、高中學業。

20多年來，北榮精神醫學部青少年日間病房《向日葵學園》醫療暨特教團隊秉持愛心、耐心、同理心，始終堅定陪伴及協助憂鬱症、躁鬱症、注意力不足過動症、自閉症、思覺失調症之拒學青少年，到醫院進行精神情緒復健與求學，提供多元治療和教育，與他們攜手走過青春期的風雨，撫平青春的傷痕，一起懷抱著向陽的希望。

醫療暨特教團隊提供藥物、心理、職能、家族、藝術、親職教育等治療，迄今已輔導超過2000位學員順利返回校園或完成學業，期許及相信學員的未來必能如向日葵般燦爛綻放，2009年榮獲SNQ國家品質標章，為我國青少年精神復健照護的典範。

團隊

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