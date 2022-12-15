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美女議員攻百岳高山症發作 10分鐘內「頭痛一路吐」慘況曝
曾爬過玉山主北、嘉明湖、南湖大山的新北市議員戴瑋珊，透露過去第二次爬百岳時，因為沒有注意保暖，不小心高山症發作，短短10分鐘從頭暈、頭痛到嘔吐，完全無法控制，後續緊急撤到附近山屋，休息後症狀才緩解。
戴瑋珊表示，在2017年時第二次挑戰百岳，爬嘉明湖時突然發生高山症，不到10分鐘感覺頭暈、頭痛甚至嘔吐，完全無法控制，運動表現變得很差，按照標準程序，應該要往低海拔下徹，不過當時步程較慢，時間已到下午4點半，後來與隊友討論，決定往低海拔的山屋移動。
「當時我就一路吐到山屋。」戴瑋珊說，當時真的很痛苦，到了山屋依然很不舒服，不過山屋海拔已經降低了100至200公尺，高山症症狀下徹到一定程度時就可以緩解，因此自己在休息2小時後，症狀大多緩解，沒有使用到「高山症救命神器」攜帶型加壓艙（PAC）。
戴瑋珊說，高山很容易遇到高山症，另一次爬南湖大山時，山屋內另一隊的隊友半夜高山症發作，不斷喘息「非常恐怖」，因天氣狀況非常不好，直升機無法降落，後來山友靠著PAC辛苦地撐到隔日早上，才由救護隊攙扶下山，希望能在高山設置更多PAC，爭取患者等待救援時間。
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