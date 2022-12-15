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壽山動物園明起試營運 交通管制、接駁看這裡

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布接駁車等資訊。圖／高雄市交通局提供
高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布接駁車等資訊。圖／高雄市交通局提供

高雄壽山動物園歷經一年多整建，將於明起試營運，採取預購門票制，平日限額2000張、假日3000張。昨天官網售票甫開放就大當機，多數民眾要搶周末門票。因應動物園開園，高市交通局也規畫周邊道路交通管制，鼓勵遊客透過公共運輸場站周邊停車場轉乘，再搭56號公車、假日接駁車前往動物園。

交通局表示，動物園試營運期間，例假日期間周邊道路將實施道路管制，每日早上8時至下午6時，壽山興隆路（鼓山二路起）接萬壽路至興國路口（原兵員站），實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路／興隆路進入。

因動物園停車空間有限，動物園停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。交通局呼籲遊客可多利用大眾運輸前往動物園，遊客可先將車輛停放至捷運、輕軌周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線O2鹽埕埔站(1號出口)、輕軌C16文武聖殿站下車，轉搭「56號公車」至動物園，56路公車例假日加密班距至每10分鐘一班車。

觀光局表示，試營運期間例假日，每天早上9時至下午4時，闢駛「美術館線、中央公園線」2條免費動物園接駁車，遊客可搭乘台鐵至美術館站，或搭乘捷運至紅線中央公園站，轉乘免費接駁車前往動物園。另外，漢神巨蛋、大遠百、夢時代、義享天地等百貨公司，也加碼將提供百貨公司至動物園的點對點接駁服務，更多接駁資訊請上動物園官方網站查詢( https://zoo.kcg.gov.tw/zh-tw/news/1#a02 )。

高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布周邊道路管制措施。圖／高雄市交通局提供
高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布周邊道路管制措施。圖／高雄市交通局提供
高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布公共運輸工具場站周邊停車場資訊。圖／高雄市交通局提供
高雄壽山動物園明起試營運，交通局今天公布公共運輸工具場站周邊停車場資訊。圖／高雄市交通局提供

壽山動物園 捷運 停車場

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