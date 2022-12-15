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高山症救命神器遭破壞 暴力摺痕多處鞋印 醫痛斥「糟蹋愛心」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣野外地區緊急救護協會志工協助將攜帶型加壓艙（PAC）運上高山，PAC一顆約8公斤，加上外桶共16公斤，一次出隊須由4人協力。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會志工協助將攜帶型加壓艙（PAC）運上高山，PAC一顆約8公斤，加上外桶共16公斤，一次出隊須由4人協力。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

新冠疫情3年前爆發，不少民眾改國內旅遊，國內登山人數也翻倍成長，不過近日卻傳出，放置於多處山屋中、俗稱「高山症救命神器」的攜帶型加壓艙（PAC），竟然遭到蓄意破壞，醫師痛斥「這些都是愛心人士協助購買、放置，挽救無數高山症患者性命，卻被如此糟蹋」。

根據消防署統計，迷路、創傷、墜谷、疾病、失聯、高山症是山域事故6大原因。而國內山域事故救援數2019年為207件、到了2020年暴增為454件，2021年也有398件、30人死亡。以園區高山症山難事件來看，自2016年起至2022年累積40件，有39人平安獲救，1人不幸死亡。

台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪醫師表示，台灣高山症發生率約36%，高山症症狀包含頭痛、頭暈、噁心、食慾不振甚至嘔吐，若發展至高海拔腦水腫、肺水腫，且無立即下降高度，恐在6至12小時內致死。若每個嚴重高山症患者，都可以下降高度，理論上能達到零死亡。

但台灣常受到天候、地形因素，導致搜救隊難以進入、直升機無法飛行，患者因而失去寶貴性命。王士豪說，若患者無法下降到低海拔地點，透過加壓艙（PAC），在10分鐘內可不靠電力，讓患者在現場達到海拔高度下降1500公尺的效果，緩解高山症症狀。

台灣野外地區緊急協會自2013年起透過計畫募款800萬元，自國外引進每顆8萬元、共100顆PAC，已陸續在國家公園及林務局所轄山屋、高海拔旅遊景點、搜救隊設置，至今拯救超過60人，他表示，這800萬救了無數生命，「花得值得！」也盼政府未來列為常態標配。

台灣野外地區緊急救護協會今年應太魯閣國家公園和雪霸國家公園邀請，於鉅東山屋、屏風山屋、油婆蘭山屋、瓢簞山屋共新設置4具PAC，至今全台已有35個高山山屋、5個高海拔旅遊據點、36個空勤、消防及民間搜救隊設置。

為保護PAC金屬元件不被破壞，於高山處多放置在藍色塑膠桶內，常被誤認是垃圾桶或廚餘桶，2019年時在玉山國家公園拉庫音溪山屋的PAC，還遭台灣黑熊「抓破」，所幸有桶子多一層防護。王士豪說，PAC使用年限可以很久，但怕沙及灰塵汙染，呼籲民眾愛護勿亂丟垃圾。

此外，王士豪痛心表示，近1、2天收到訊息，雲林山屋PAC遭暴力使用，上頭充滿摺痕、非登山鞋鞋印等，感覺像是「直接踩上去」，他直言，PAC能成功設置，是由各界愛心集結，無法忍受救命器材被如此糟蹋，甚至威脅到未來潛在高山症、有生命危急的民眾使用權益。

今年協會推出公益勸募計畫，盼持續推動「攜帶型加壓艙（PAC）永續維護及正確救人」及「野外急救訓練課程推廣」2大項目，讓更多民眾學習加壓艙正確操作及學習野外急救技能，讓民眾進入山林時，擁有自救救人能力。

台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪。記者許政榆／攝影
台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪。記者許政榆／攝影
台灣野外地區緊急救護協會今年於油婆蘭山屋新設置攜帶型加壓艙（PAC）。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會今年於油婆蘭山屋新設置攜帶型加壓艙（PAC）。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會今舉行公益勸募計畫記者會，籲持續推廣民眾學習攜帶型加壓艙（PAC）操作。記者許政榆／攝影
台灣野外地區緊急救護協會今舉行公益勸募計畫記者會，籲持續推廣民眾學習攜帶型加壓艙（PAC）操作。記者許政榆／攝影
台灣野外地區緊急救護協會志工協助將攜帶型加壓艙（PAC）運上高山，PAC一顆約8公斤，加上外桶共16公斤，一次出隊須由4人協力。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會志工協助將攜帶型加壓艙（PAC）運上高山，PAC一顆約8公斤，加上外桶共16公斤，一次出隊須由4人協力。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

高山症 太魯閣國家公園 患者

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