今年規模6以上地震數破紀錄 氣象局：未來3天留意規模4以上餘震

中央氣象局表示，今天中午12時3分左右，發生花蓮地區芮氏規模6.2地震，全台有感。中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，規模6以上淺層地震較少見，預估未來3天內還會有規模4以上餘震，一周內可能有規模3以上餘震。 此外，今年規模6以上地震已有12次、規模5到6有61次，均破921以來紀錄。

氣象局指出，今天中午12時3分花蓮地區芮氏規模6.2地震震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里東部海域，地震深度5.7公里，花蓮最大震度5級，台東縣、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、彰化縣、嘉義市、台中市、雲林縣地區最大震度4級。

陳國昌表示，地震深度僅5.7公里，為板塊隱沒前碰撞點轉彎處的極淺層地震，淺層地震歷史次數少於深層地震，且超過規模6的不多，絕大部分都是規模5到6，1973至今只有1982年一起規模6.0、1990年一起規模6.7。

陳國昌指出，淺層地震容易導致全台有感，這次影響最遠到屏東都有2級震度，最大震度在花蓮水連的5弱，4級則分布在7、8個縣市，範圍廣泛。截至中午12點半已有8個餘震，其中2個規模介於4到5之間、6個規模介於4到5之間，預估未來3天內還會有規模4以上餘震，一周內可能有規模3以上餘震。

陳國昌表示，今年規模6以上地震已有12次、規模5到6有61次，是921以來最多一次，過去每年平均規模6以上地震2.8次，規模5到6共25次，可見今年地震活動較往年活耀。

此外，陳國昌也說，針對今天花蓮地區發生芮氏規模6.2地震有發國家級警報，雖然有很多縣市符合4級發放標準，但只有宜蘭、花蓮兩縣市收到，主要因為科學還是有誤差，但這次震央偏離外海達30公里，預估時間僅12秒，相較以往20秒快很多。