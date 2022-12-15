快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年規模6以上地震數破紀錄 氣象局：未來3天留意規模4以上餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，今天中午12時3分左右，發生花蓮地區芮氏規模6.2地震，全台有感。圖／氣象局提供
中央氣象局表示，今天中午12時3分左右，發生花蓮地區芮氏規模6.2地震，全台有感。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，今天中午12時3分左右，發生花蓮地區芮氏規模6.2地震，全台有感。中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，規模6以上淺層地震較少見，預估未來3天內還會有規模4以上餘震，一周內可能有規模3以上餘震。 此外，今年規模6以上地震已有12次、規模5到6有61次，均破921以來紀錄。

氣象局指出，今天中午12時3分花蓮地區芮氏規模6.2地震震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里東部海域，地震深度5.7公里，花蓮最大震度5級，台東縣、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、彰化縣、嘉義市、台中市、雲林縣地區最大震度4級。

陳國昌表示，地震深度僅5.7公里，為板塊隱沒前碰撞點轉彎處的極淺層地震，淺層地震歷史次數少於深層地震，且超過規模6的不多，絕大部分都是規模5到6，1973至今只有1982年一起規模6.0、1990年一起規模6.7。

陳國昌指出，淺層地震容易導致全台有感，這次影響最遠到屏東都有2級震度，最大震度在花蓮水連的5弱，4級則分布在7、8個縣市，範圍廣泛。截至中午12點半已有8個餘震，其中2個規模介於4到5之間、6個規模介於4到5之間，預估未來3天內還會有規模4以上餘震，一周內可能有規模3以上餘震。

陳國昌表示，今年規模6以上地震已有12次、規模5到6有61次，是921以來最多一次，過去每年平均規模6以上地震2.8次，規模5到6共25次，可見今年地震活動較往年活耀。

此外，陳國昌也說，針對今天花蓮地區發生芮氏規模6.2地震有發國家級警報，雖然有很多縣市符合4級發放標準，但只有宜蘭、花蓮兩縣市收到，主要因為科學還是有誤差，但這次震央偏離外海達30公里，預估時間僅12秒，相較以往20秒快很多。

地震 花蓮 氣象局

延伸閱讀

東部海域地震後5分鐘 登山隊報案遭落石擊傷

東部海域地震規模6.2 機場捷運降速巡軌未停駛

花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

地震！台南市議會議員老神在在 市長臉書請市民報平安

相關新聞

花蓮規模6.2地震 六人登山隊攀登玉山主峰遭落石砸傷

一支六人登山隊今天早上攀爬玉山主峰，因為地震造成落石，在距離主峰500公尺處，有5人分別被落石砸中，其中兩位男子受傷比較...

影／規模6.2地震 彰化市釣蝦場水池、燈具店狂搖 店員驚呼

今天中午12時3分花蓮縣外海發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，晃度之大，由於正值中午休息時間，有彰化市民眾在超...

花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

花蓮今天中午發生苪氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱，搖晃劇烈讓花蓮人相當有感。花蓮市一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過...

規模6.2地震 高雄劇烈搖晃 輕軌、捷運一度暫時停駛

稍早在中午12點3分，發生芮氏規模6.2有感地震，地震深度5.7公里，震央在花蓮縣政府東南方29.1公里的東部海域。高雄...

全台有感、宜花國家級警報！12時3分花蓮外海規模6.2地震 最大震度花蓮5弱

中央氣象局說，今天中午12時3分左右，花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜...

護照申辦爆量平均等逾三小時 外交部籲非急需暫緩辦理

疫情解封加上春節出國熱潮將近，護照申辦出現爆量情形。外交部今說明，有大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部四個辦事處，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。