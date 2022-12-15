業外收入撐起財報？ 台農發董座：營收成本控管徹底

號稱台灣「農產國家隊」的台農發公司，從2016年成立至今，公司盈虧備受矚目，外傳原始資本額2.4億元，至今已虧損差不多；去年今年略有好轉，但「業外收入（政府補助）」仍占總營業額的四分之一，政府各項外銷獎勵撐起台農發的財報引起關注；台農發董事長洪忠修表示，今年營業額和去年差不多，約1億上下，但今年會有正盈餘，業外收入相對少一點，可見台農發營收成本管控做得很徹底。

過去幾年，台農發的營業收入為2016年473萬1696元、2017年240萬2156元、2018年2786萬9712元、2019年5207萬7957元、2020年5499萬1290元、2021年9894萬5697元、2022年1到7月為7922萬5404元。

而業外收入部分，過去每年約幾百萬元，但到2021年，台農發的業外收入為2726萬7134元，2022年1到7月為1071萬1515元。

洪忠修表示，他不了解為何外界這麼在乎台農發營收是否破億，去年營收是1億零30萬元，所以不知道外界為何糾結到底是9980萬還是1億零30萬元，要講營業額破億這件事情，但不是用億當單位，1億也不夠，1億的營業額，還要增加2億、3億、5億才有意義。

外界質疑，因為有來自農委會的外銷獎勵補貼，才撐起台農發的財報，洪忠修說，政府補助的外銷獎勵業外收入，並非台農發獨有，更大的出口商拿到的出口獎勵金，肯定比台農發還多，外界糾結台農發營收有多少比例是業外收入，忽視台農發業績成長的團隊努力，「我覺得有點可惜」。

他表示，台農發有沒有業外收入？當然有，業外收入是政府對所有出口業者，如透過蔬果輸出公會的獎助推廣，能力越強的人、有能力大量出口的人，拿到的獎助金一定會更多，不是只有台農發，台農發拿的不是最多的。

洪忠修表示，他還真希望拿到更多外銷獎勵，因為代表出口是長紅的；今年營業額約1億上下，但今年政府補助應該沒有這麼多，因為今年海外拓銷獎勵補助有調整，相對低一點點，會讓業外收入結構相對少一點。

他說，今年理論上，財務報表看來，應該是台農發最好的一年，以往打基礎有些虧損，這是客觀上的事實，但現在從今年開始，應該有正盈餘，是好事一樁，業外收入相對少一點，還可以維持正成長，可見本身的營收整本管控做得很徹底。

洪忠修也透露，時間到就要歸建農委會，預計明年中要歸建，「公務員歸建是必然的」。

台農發資金來源為8家民營公司及財團法人，雖對外說是民間公司，政府部門沒有資金挹注，但實則官股成立，實收資本額為2億4000萬，其中台肥公司投資8000萬，外貿協會、中盈投資各3500萬，兆豐銀行、CAS協會、國合會、雜糧基金會各2000萬，全國農業金庫投資1000萬。