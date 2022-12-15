聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車
花蓮今天中午發生苪氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱，搖晃劇烈讓花蓮人相當有感。花蓮市一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過轎車，砸破擋風玻璃，幸好沒有人受傷。
中央氣象局發布第181號顯著有感地震報告，今天中午12時3分，在花蓮縣政府東南方29.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，這起地震發生後，一直到12時24分，又發生8起地震。
連續地震造成花蓮市和平、重慶路口一家飯店外牆磁磚掉落，不巧砸中一輛路過的深色轎車，把擋風玻璃砸破，幸好車上僅有一名男性駕駛，並未受傷。
花蓮縣消防局表示，目前尚無災情傳出；台鐵局、公路總局也巡查鐵公路，公路總局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言