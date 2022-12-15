花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

花蓮今天中午發生苪氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱，搖晃劇烈讓花蓮人相當有感。花蓮市一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過轎車，砸破擋風玻璃，幸好沒有人受傷。

中央氣象局發布第181號顯著有感地震報告，今天中午12時3分，在花蓮縣政府東南方29.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，這起地震發生後，一直到12時24分，又發生8起地震。

連續地震造成花蓮市和平、重慶路口一家飯店外牆磁磚掉落，不巧砸中一輛路過的深色轎車，把擋風玻璃砸破，幸好車上僅有一名男性駕駛，並未受傷。