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陳秀熙：小三通應分兩階段開放

中央社／ 台北15日電

台大公衛學者陳秀熙今天說，小三通應分兩階段，首先開放具台灣身分者，農曆春節後再考慮開放陸客；若中國疫情明年3月獲控制，台灣COVID-19可降級走向流感化，否則要等到6月。

兩岸小三通自2020年2月10日停航迄今，各界疾呼重啟。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天上午出席兒童援助及專業倡議活動，會中接受媒體聯訪時表示，他認為小三通應分兩階段，第一步先開放從中國回台、具中華民國身分者。

他說，目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，自然感染加上施打疫苗，推測仍有60%的社區免疫保護力，未來若有新疫情，應只會小波流行，因此他認為可以讓包括台商等回台，即使小型感染，醫療量能應該還夠。

至於陸客部分，陳秀熙建議，應等到明年農曆春節後再考慮，因為若開放大量陸客，會不會一下子引入很多的新型感染造成社區流行，這需要審慎考量。

陳秀熙並推測，中國疫情最快要到明年3月份才能知道有沒有受到控制；若3月份中國疫情控制，台灣及其他亞洲國家就可以慢慢走向流感化，將COVID-19的法定傳染病等級從5級降為4級，但如果沒有控制住，可能要等到6月，才有辦法完全降級。

他進一步指出，中國疫情跟台灣降級與否非常有關聯，中國人口數太多，即使有大量方艙醫院，能否因應後續中重症能量，是一個挑戰，且中國大部分民眾都沒有接種次世代疫苗，加上過去也沒有感染過，呼籲在中國的台灣民眾一定要提高警覺，特別高風險族群；若能利用民間組織，協助台商接種疫苗，對於未來春節這段時間的防疫會有很大助益。

疫情 陳秀熙 次世代疫苗

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