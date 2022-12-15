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東部海域地震後5分鐘 登山隊報案遭落石擊傷
花蓮外海今天中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，南投縣政府消防局12時8分獲報信義鄉發生山域事故，報案者稱2、3人遭落石擊中，請求救援，是否與地震有關有待了解。
南投縣消防局初步通報，南投縣地區最大震度4級，經以無線電通報各消防分隊查報，目前未有災情；但地震發生後5分鐘、中午12時8分玉山園區即有山域事故，報案者稱遭落石擊中，是否與地震有關、傷勢狀況、所在位置等，待消防局進一步釐清，先請當地工作人員引導傷者至玉山國家公園排雲山莊。
根據中央氣象局最新地震報告，中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯23.77度，東經121.78度，即位在花蓮縣政府東南方29.1公里、台灣東部海域，地震深度5.7公里，最大震度花蓮縣5弱，而有關南投縣部分則是奧萬大4級、南投市3級。
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