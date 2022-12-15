影／NCC推動建置風光互補基地台 優化花蓮同禮部落通訊

太魯閣國家公園內的花蓮秀林鄉大同大禮部落位於海拔約1千公尺處，長期沒有通訊，國家通訊傳播委員會（NCC）結合3家電信業者，耗資3400萬元建置全國首座風力、光電發電的低耗能基地台，讓部落16戶、登山客行動通訊獲得改善，也提升山區救難效率，今天啟用。

同禮部落是太魯閣族祖居地，雖然多數族人遷居下山已40多年，仍有部分在此耕作、經營民宿。當地因長年缺少電力、通訊，又稱「黑暗部落」，也是熱門旅遊點。

NCC委員王正嘉說，NCC發現同禮部落通訊需求，6年前起推動建置基地台，與太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府、秀林鄉公所、台電公司及電信業者多次會勘、溝通，完成站台選址、土地承租、環境影響評估等前置作業後，再以流籠及人力接力背負方式，把重達129公噸的基地台、太陽能板、電池及風力發電設備運上山。

王正嘉說，建置基地台耗資3400萬元，由NCC透過前瞻計畫預算補助參與的中華、遠傳、台灣大哥大三家電信電者49%，其餘51%由業者負擔。過程中最大的困難在於部落缺電，山區經常起霧、陽光不足，因此設計風力、太陽能雙重供電的基地台，是全台第一座，而風、光發電模式，未來也可作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。

啟用典禮今天在太管處遊客中心舉行，NCC委員王正嘉、王維菁、王怡惠委員、立法委員伍麗華、太管處長楊金臻、秀林鄉長王玫瑰及電信業者代表，透過視訊與山上族人揮手打招呼。

「我今年54歲，部落終於有通訊了」，在大同部落生長的簡姓族人開心表示，以前須透過無線電聯絡，但無線電會有死角，很高興有基地台，行動通訊不再受阻。

花蓮縣消防局長林文瑞說，大同大禮是熱門旅遊景點，但沒有通訊電話不通，遊客受傷、迷路報案不容易，上山救援時經常耗費人力，基地台建置對未來救災很有幫助。

電信業者指出，山上電力珍貴，基地台採全新設計，將3家訊號耦合，以微波方式將地面端站台訊號傳送到山頂端站台，再傳送到同禮部落基地台，提供4G網速，且大幅減少設備數量，耗能也減少3成。