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金色三麥插旗竹北「享平方」 期間限定「滿百送百」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金色三麥竹北門市即日起至12月20日，來店消費「滿百送百」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥竹北門市即日起至12月20日，來店消費「滿百送百」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主打「為歡聚而誕生」的金色三麥，正式進駐竹北新地標「享平方」，完成新竹生活圈最後一塊娛樂拼圖。歡慶品牌新門市開幕，金色三麥新竹竹北店、新竹巨城店Park15攜手推出限時活動，即日起至12月20日來店消費「滿百送百」，12月21日至27日來店消費「滿千送百」。

竹北鄰近台灣科技重鎮新竹科學園區，更坐擁竹北四大園區，吸引大量人才就業定居，是全台人口淨遷入最多的地區之一。複合式百貨「享平方」鄰近臺灣科技心臟新竹科技園區，擁有竹北首座全新影城，商場內匯集國內外質感品牌，當地產業特色使得商務聚餐需求不亞於台北。

繼去年開幕的「新竹巨城店Park15」，金色三麥最新門市再次選擇落腳新竹，以竹北人氣複合式商場「享平方」為據點，提供寬闊的用餐空間以及近200席座位，並利用原木拉門靈活變化包廂隔間，落地透明玻璃則讓空間更加光透明亮，彈性滿足商務或歡聚等不同需求，貼心打造竹科人的「慢活舒適圈」。

有別於傳統大型聚餐空間，金色三麥新竹竹北店以暖調基調，暫別科技城的灰冷，營造出山林原木的放鬆氛圍，是部門聚會、年初春酒時最別出心裁的新選擇。

◎金色三麥竹北門

．地址：新竹縣竹北市自強南路36號1樓

．電話：（03）5509008

．營業時間：週日至週四11:00～22:00，週五到週六11:00～23:00

金色三麥竹北門市成為竹科部門聚會、年初春酒的新選項。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥竹北門市成為竹科部門聚會、年初春酒的新選項。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥最新門市位於竹北「享平方」，鄰近新竹科學園區，近200席座位充分滿足新竹商務聚餐需求。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥最新門市位於竹北「享平方」，鄰近新竹科學園區，近200席座位充分滿足新竹商務聚餐需求。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥新竹竹北店以山林原木的暖色基調，讓人暫別科技之城的冷灰。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥新竹竹北店以山林原木的暖色基調，讓人暫別科技之城的冷灰。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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