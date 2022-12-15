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規模6.2地震 高雄劇烈搖晃 輕軌、捷運一度暫時停駛

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運、輕軌一度暫停行駛，待確認月台軌道後，才慢速行駛。記者林巧璉／攝影
高雄捷運、輕軌一度暫停行駛，待確認月台軌道後，才慢速行駛。記者林巧璉／攝影

稍早在中午12點3分，發生芮氏規模6.2有感地震，地震深度5.7公里，震央在花蓮縣政府東南方29.1公里的東部海域。高雄雖只有2級，但相當有感。高雄捷運輕軌一度暫停行駛，待確認月台軌道後，約在12點20分恢復慢速行駛。

高雄捷運公司表示，高雄市震度2級，因應作業，在捷運部分全線列車先暫停行駛，站長確認月台軌道狀況，待停止搖晃後列車慢速巡視軌道。輕軌也是全線列車先暫停行駛，不搖晃後，指示司機員以限速20KPH檢視軌道。

根據中央氣象局報告，雖高雄震度2級，但多數民眾相當有感。還有銀行分行的工作人員跑出建築物外，紛紛議論、檢視是否有異物掉落。目前高雄市消防局未接獲災情報案。

民眾吳小姐說，家住12樓，當下搖晃得非常嚴重，且還遇到自己在做電梯，「真的嚇到半條命都沒了！」

高雄震度2級，不少店家衝出建築物外避難，也有銀行行員確認是否有異物掉落。記者林巧璉／攝影
高雄震度2級，不少店家衝出建築物外避難，也有銀行行員確認是否有異物掉落。記者林巧璉／攝影

捷運 輕軌

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