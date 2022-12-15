地震！台南市議會議員老神在在 市長臉書請市民報平安

中央氣象局發布第181號顯著有感地震報告，今天中午12時3分，在花蓮縣政府東南方29.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里。台南市議會正召開臨時會，議事廳位在3樓搖晃很有感，但在場議員都老神在在未受到影響，繼續進行墊付案審查。

台南市長黃偉哲則在臉書貼文，地震，市民朋友們還好嗎？市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打1999，謝謝

提醒您：遇到地震請記得「趴下、掩護、穩住」應變3步驟，保持冷靜勿驚慌，盡量避免搭乘電梯。