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「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

睽違2年恢復實體 新北4大主題冬令營今起陸續報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
戶外獨木舟體驗冬令營，讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。圖／新北教育局提供
戶外獨木舟體驗冬令營，讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。圖／新北教育局提供

新北市112年中小學寒假育樂營今起陸續開放報名，各局處與學校開設近600班、4大主題的營隊。此外，隨疫情趨緩，營隊恢復實體舉辦，若報名參加的學生如因確診或自主管理期間快篩陽性，得扣除已支出部分，退還費用。

新北教育局表示，今年以四大主題為運動（Sport）、科技（Digital technology）、國際（Global）、美感（Aesthetics），如戶外獨木舟體驗冬令營、輕艇寒假體驗營；還有超搶手的職業試探寒假育樂營，孩子可動手做，探索自我，部分課程還結合雙語，接軌世界。另外開設Fun Coding~Girl STEM 女力初階班，鼓勵女學生打破刻板印象，勇敢追尋自己的興趣，並同時與民間團體合作開設身障生專屬育樂營。

新北各局處也協力辦理各項精彩營隊，如文化局辦理市立圖書館寒假多元閱讀活動，邀請親子來共學。動保處辦理「動保小小兵」，學員與小狗互動，體驗動物保護員的工作，學習尊重生命，國民運動中心也開設WASA攀岩歡樂營、海洋魔法運動營、桌球小子營等多元的營隊。

今年育樂營報名網站查詢系統優化，民眾可透過關鍵字查詢有興趣的營隊，或使用條件查詢功能，輸入年級、所在地區、時間等，便可輕鬆篩選符合自身需求的營隊。

此外，隨疫情趨緩，許多營隊恢復實體，相關防疫措施依據「新北市高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎育樂營規劃指引」辦理，提醒學校做好防疫措施、守護孩子的健康。同步調整退費基準，學生如因確診或自主管理期間快篩陽性，得扣除已支出部分，退還費用等。

動保處辦理動保小小兵營隊，學員與小狗互動，體驗動物保護員的工作。圖／新北教育局提供
動保處辦理動保小小兵營隊，學員與小狗互動，體驗動物保護員的工作。圖／新北教育局提供
每年超搶手的雙語職業試探營隊，今年恢復實體辦理。圖／新北教育局提供
每年超搶手的雙語職業試探營隊，今年恢復實體辦理。圖／新北教育局提供

寒假 快篩陽性

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