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松機無人機防治2年抓27件開罰 民航局曝未來管理2方向

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供

台中清泉崗機場在選戰期間曾遭無人機闖入，導致班機受影響，也讓外界再度關注無人機的管理問題。實際上，交通部民航局從前年底在松山機場試辦無人機防制計畫，委託專業團隊偵測擅闖管制區的無人機，兩年來，系統總計偵測到129件管制區內活動無人機，最後成功開罰27件，每件至少30萬元起跳。

民航局副局長林俊良表示，國內四個國際機場，其中松山機場的無人機防治系統已啟用，高雄機場最快明年也將啟用，桃園機場今年底前將確認建置規模，明年完成評估後就會開始建置。

林俊良表示，松機大約從兩年前就做無人機防治的初步試行，不僅有被動式偵測系統，還有主動式干擾系統，且有手持、機動、固定式長距離干擾系統等，只要無人機在松山機場紅黃區活動，一但起飛離地到建築物高度以上，基本上都會被偵測到，屆時會透過區域聯防，通知航警、雙北警察局去追查，雖然不是百分之百抓得到操作者，但確實有很多開罰實例。

根據民航局統計，從2020年10至到今年11月，松山機場無人機防治系統總計偵測到129件管制區內活動無人機，經通報民航局或警力，現場抓到27件，每件都開罰30萬起跳。

林俊良表示，桃機的無人機防治系統，目前也請中科院作協助，預計明後年就會啟用，高雄機場則是在明年啟用，台中清泉崗機場由於屬於軍民合用機場，將由國防部負責建置。

林俊良也說，無人機管理規則現在正在進行檢視，未來計畫推動無線射頻（RFID），以及無人機空中管理系統（UTM ）。以後無人機都必須要無線射頻的功能，民眾只要裝設App，當看到有無人機在空中運行時，透過App就可以知道該機子是不是合法，有沒有註冊。

林俊良表示，初步規畫250公克以上的無人機都要納管，舊機子也要有落日條款，可能會和中華電信合作，以外掛方式處理，逐步推動無線射頻，細節能在規劃中。

至於無人機空中管理系統，林俊良表示，將分三階段推動，第一階段是要求業者要建置自己的管理系統，隨時監測無人機的位置，甚至是失效的高度，第二階段則是區域性整合無人機空中管理系統，最後會建置全國性的管理系統。

林俊良表示，無人機產業發展相當快速，愈來愈精緻化，物流、載人、大型化也是趨勢屈，甚至群飛議題也引起大家興趣，預計下周會找相關業者，針對無人機管理開會討論。

松山機場 民航局 清泉崗機場

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