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全台有感、宜花國家級警報！12時3分花蓮外海規模6.2地震 最大震度花蓮5弱

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

中央氣象局發布第181號顯著有感地震報告，今天中午12時3分，在花蓮縣政府東南方29.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里。

氣象局警示：沿岸地區應防海水位突變。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 5弱、台東縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、嘉義縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 3級、新竹縣地區最大震度 3級、台南市地區最大震度 3級、新北市地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、桃園市地區最大震度 3級、屏東縣地區最大震度 3級、台北市地區最大震度 2級、基隆市地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級。

從中午12時3分至24分花蓮地區已經發生9起地震。中央氣象局接著發布第182號顯著有感地震報告，中午12時5分在花蓮縣政府南南東方25.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度18.8公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 3級、台東縣地區最大震度 1級、南投縣地區最大震度 1級、宜蘭縣地區最大震度 1級、台中市地區最大震度 1級、嘉義縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。

接著中午12時7分，氣象局發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府南南東方24.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.3地震，地震深度20.4公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 1級、宜蘭縣地區最大震度 1級。

這起地震全台有感、搖晃久，中央氣象局長鄭明典也在臉書發地震文。網友說，「我辦公室13樓晃到我們腳都踩不穩」、「花蓮美侖很晃！很大一分鐘左右」、「高雄搖了約30秒，還以為自己在貧血」、「也太淺層了」、「希望花蓮平安」。

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供

花蓮 氣象局 地震 宜蘭

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