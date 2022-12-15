元旦連假國道車潮恐超過容量 這幾條替代道路更暢通

高速公路局預期2023元旦連假將有大量旅遊車潮出現，建議北部民眾往返中南部地區可多利用台61線作為國1及國3中南部路段替代道路。另外，1月1日至2日國3西濱交流道北向入口將實施匝道封閉，提醒民眾提前改道。

高公局指出，元旦連假期間西部國道於新竹、台中及台南都會區尖峰時段交通需求將超過道路服務容量，建議往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處的西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南民眾，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84等高、快速公路銜接台61線。

另外，高公局表示，連假第2、3日（1月1日至1月2日）中午12點至晚間9點，國3西濱交流道北向入口實施匝道封閉，應行駛至台61線香山交流道經香山聯絡道銜接國3香山交流道，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，民眾出門前可先查詢高速公路1968網頁或App。