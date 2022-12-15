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追雪族預備！ 寒流周末強襲 醫拋3招保暖穿搭慎防高山症

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中央氣象局表示，玉山是台灣最容易下雪的人工氣象站，玉山初雪平均發生於11月9日至12月26日之間。示意圖。圖／氣象局提供
中央氣象局表示，玉山是台灣最容易下雪的人工氣象站，玉山初雪平均發生於11月9日至12月26日之間。示意圖。圖／氣象局提供

寒流來襲，今年入冬第一場雪在2天前於雪霸國家公園出現，不少民眾興奮拍下4至5公分的積雪，而根據雪霸管理處紀錄，去年在11月10日下了初雪，今年則是遲至12月12日，晚了1個月。醫師建議，追雪民眾只要做好「三層穿法」保暖，在高山0度低溫環境下也能開心追雪。

高山醫學專家、台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪醫師表示，寒流來襲，平地溫度約10至15度之間，隨著海拔上升1000公尺，溫度就會下降6.5度，因此高山溫度在寒流期間多為0度。

不少民眾趁寒流，興奮衝高山追雪。王士豪說，低溫可能增加高山症機率，過去2007至2008年玉山國家公園一項研究報告，訪問1066名爬山者，並分為下雨及非下雨環境，發現下雨天發生高山症機率較高，雖尚未達統計學意義，但趨勢非常明顯，因此仍具代表性。

如何在高山做好保暖？王士豪說，追雪民眾應注意身體及四肢保暖，可採「三層穿法」，內層穿排汗衣、中層以保暖層、外層穿阻絕風雨衣，鞋子則穿登山鞋及毛襪，於夏日可避免受傷、冬天可保暖。

「頭部保暖非常重要」，王士豪表示，赴高山一定要戴毛帽，蓋住太陽穴、耳朵，若山區飄霧雨，除了戴毛帽，記得把雨衣帽子拉上來，只要從頭到腳全部都保護好，民眾到山上追雪，處於低溫環境下也更安全。

保暖 寒流 玉山國家公園

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