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低溫降雨！石門水庫蓄水率竟破百 到農曆春節供水無虞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
近日低溫降雨，桃園石門水庫仍接近245公尺滿水位，至明年農曆春節民生供水穩定。圖／北水局提供
近日低溫降雨，桃園石門水庫仍接近245公尺滿水位，至明年農曆春節民生供水穩定。圖／北水局提供

最近氣溫下降，桃園市復興山區降雨，石門水庫持續水量入流，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫水位至今天上午達245.19公尺，超過245公尺滿庫水位，蓄水超過颱風期間，蓄水率破百分百，預計到明年農曆春節，民生供水無虞。

中央氣象局低溫特報，桃園氣溫下探10幾度，天氣陰雨不停，石門水庫上游集水區持續降雨，石門水庫最近每天平均入流量每秒30立方公尺，北區水資局統計，石門水庫水位至今天上午達245.19公尺，超過245公尺滿水位，蓄水量達2.07億噸，蓄水率高達100.8%，到明年農曆春節民生供水穩定。

石門水庫持續維持高位水位狀況，預估明年春耕一期稻作供灌無虞，北區水資局表示，氣象局預估明年降雨量將偏少，至明年上半年，民生、農業一期稻作供水仍能穩定供灌，因應天候變化，民眾仍需節約用水，確保供水無虞。

石門水庫 桃園 氣象局

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