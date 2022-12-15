聽新聞
test
0:00 / 0:00
低溫降雨！石門水庫蓄水率竟破百 到農曆春節供水無虞
最近氣溫下降，桃園市復興山區降雨，石門水庫持續水量入流，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫水位至今天上午達245.19公尺，超過245公尺滿庫水位，蓄水超過颱風期間，蓄水率破百分百，預計到明年農曆春節，民生供水無虞。
中央氣象局低溫特報，桃園氣溫下探10幾度，天氣陰雨不停，石門水庫上游集水區持續降雨，石門水庫最近每天平均入流量每秒30立方公尺，北區水資局統計，石門水庫水位至今天上午達245.19公尺，超過245公尺滿水位，蓄水量達2.07億噸，蓄水率高達100.8%，到明年農曆春節民生供水穩定。
石門水庫持續維持高位水位狀況，預估明年春耕一期稻作供灌無虞，北區水資局表示，氣象局預估明年降雨量將偏少，至明年上半年，民生、農業一期稻作供水仍能穩定供灌，因應天候變化，民眾仍需節約用水，確保供水無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言