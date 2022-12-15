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影／全教產：退撫基金政府應負支付保證責任

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左二）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左三）等人今天表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影
全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左二）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左三）等人今天表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影

立法院朝野黨團今繼續協商公教人員退撫新制草案及舊制撥補條文，由於之前立委與官員意見不同，全國教育產業總工會理事長林碩杰、全教產政策部主任吳南嬿、台中市教育產業工會理事長卓奕宏等人今天表示，政府應明確規畫撥補計畫與盡早撥補，同時提高退撫基金收益率，並負起支付保證責任。

全教產指出，雖然「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」明文規定政府負最後支付保證責任，但是106年的年改大砍公教人員們的退休金後，「政府最後支付保證責任」已被戲稱為「政府負最後『打折』保證責任」。

吳南嬿表示，由於原退撫基金財務缺口太大，單靠調降所得節省費用挹注基金及提高收益仍恐不足也「不及」填補退撫基金財務缺口，故一定還要靠政府撥補，政府身為雇主、管理者，銓敘部應該積極爭取盡早撥補，也應該設法提高退撫基金的收益。

全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左一）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左二）等人今天表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影
全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左一）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左二）等人今天表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影

全國教育產業總工會 立法院 退休金

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