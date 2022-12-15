影／全教產：退撫基金政府應負支付保證責任

立法院朝野黨團今繼續協商公教人員退撫新制草案及舊制撥補條文，由於之前立委與官員意見不同，全國教育產業總工會理事長林碩杰、全教產政策部主任吳南嬿、台中市教育產業工會理事長卓奕宏等人今天表示，政府應明確規畫撥補計畫與盡早撥補，同時提高退撫基金收益率，並負起支付保證責任。

全教產指出，雖然「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」明文規定政府負最後支付保證責任，但是106年的年改大砍公教人員們的退休金後，「政府最後支付保證責任」已被戲稱為「政府負最後『打折』保證責任」。