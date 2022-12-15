高鐵元旦連假疏運加開6班次 12月17日凌晨開放購票

因應2023元旦連假旅客預購車票踴躍，台灣高鐵加開6班次列車（南下4班、北上2班），加強服務跨年、返鄉及出遊旅運需求，12月17日凌晨零點起開放購票，疏運期間（12月30日至1月3日）共加開120班次列車（南下61班、北上59班），總計5天提供842班次列車的旅運服務。

高鐵公司指出，這次加開的6班次列車包括，12月30日南下1317次下午1點50分發車、1331次晚間8點50分發車，12月31日1305次上午7點50分發車、1321次下午3點50分發車；北上部分加開2023年1月2日1310次上午10點45分發車、1334次晚間9點50分發車，旅客可多加利用「T Express」行動購票App、網路訂票系統。

高鐵公司表示，元旦疏運期間人潮眾多，各車次均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）旅客可直接感應進站搭乘自由座。另為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次。

此外，高鐵公司指出，台灣高鐵「飯店聯票」攜手雙北近60家飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠。即日起至2023年2月底，凡旅客透過專案合作的雙北（台北市、新北市）飯店官網訂房並加購高鐵車票，即享疏運期間車票8折優惠，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，選擇非疏運期間更有車票75折優惠。