農產遭禁到WTO貿易關切後的下一步？ 農委會：持續觀察

中國大陸在民國110年4月份，提出「中國進口食品境外生產企業註冊管理規定」 ，要求所有要賣入大陸的的食品、水產品都需要登記；衛福部食藥署在WTO技術性貿易障礙協定（TBR）提出9次關切；而農委會也因為大陸禁鳳梨等水果防檢疫問題，在WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提4次關切，那農委會的下一步呢？

台南南化農會今在農委會召開「2022 台南蜜棗上市品牌推薦」記者會，農委會國際處副處長林志鴻表示，從中國大陸鳳梨禁令開始，第一時間希望要跟大陸透過兩岸諮商平台，請對方提出檢驗技術等資料，一開始希望兩岸能夠面對面諮商、面對面談。

2016年兩岸的官方、民間對話窗口幾乎全斷，兩岸如何面對面談？林志鴻說，即使但兩岸的防檢疫諮商對話平台，互相聯繫管道仍存在，我國水果外銷大陸，若對方認為不合乎檢疫規定，對方有一些是有通報台灣的， 並非如外界所說兩岸都沒有溝通，還是有。

他表示，後來經歷過鳳梨、鳳梨釋迦、柑橘類的禁令後，我方才希望大陸能夠提出科學性的資料給我方，看是否能讓貿易再恢復，但對方有對方的想法；我國也到WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提4次關切，但未有更進一步發展。

後續是否會直接進入WTO解決爭爭端機制？他表示，還會持續觀察後續情勢，必要時，採取必要措施。