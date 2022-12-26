新春送禮體面大方又好玩！買桂格養氣人蔘送LINE FRIENDS療癒小家電，送禮自用兩相宜

圖／李清宇攝影

台灣保健飲品第一品牌「桂格天地合補」。今年推出桂格養氣人蔘、桂格養氣人蔘雞精新春超值組合，買就送限量LINE FRIEND鏡面烤箱、棉花糖機、行李箱！大入數的產品組合內，有盒裝有單瓶，無論自己保養飲用或送給親朋好友都很合適。針對身體保健、新春拜年送禮等不同需求，挑選最具實用性與心意的新春賀禮，送禮自用兩相宜。

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桂格養氣人蔘 人蔘保健飲品第一品牌 隨時穩固精氣神

除了吸睛的LINE FRIENDS贈品外，桂格養氣人蔘更是人蔘保健飲第一品牌，是專為國人體質所設計的配方，選用整支人蔘，來自長白山契作蔘田，產品更獲國家健康食品認證；科學證實具有GABA，能夠聚精會神、安定思緒，可幫助穩定專注力，思緒更靈敏，幫助養氣補氣。

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桂格養氣人蔘雞精 護肝、抗疲勞雙效認證

桂格養氣人蔘雞精是第一瓶榮獲國家健康食品雙效認證的雞精，用有「抗疲勞」和「護肝」雙認證，最適合上班族補充。採用人蔘精華，可以幫助迅速補氣，提振精神！精選優質鮮雞燉製的營養雞精，結合人蔘皂苷精華，雙效人蔘雞精幫助延續體力，維持充沛精力。

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買桂格養氣人蔘、養氣人蔘雞精 就送LINE FRIENDS好禮

即日起購買超值特規組，就送LINE FRIENDS質感療癒小家電，不論是LINE FRIEND鏡面烤箱、棉花糖機、熊大手提行李箱，都讓人粉紅泡泡大噴發。內外兼具、萌度爆表的卡哇伊小家電，讓生活充滿儀式感，每天洋溢幸福感；手提行李箱適合當作盥洗包，外出旅遊時收納小物使用，絕對是旅程最吸睛的神隊友。

在通路「全聯」購買桂格養氣人蔘94瓶，加贈LINE FRIENDS棕色鏡面烤箱；「家樂福、大潤發、愛買」購買桂格養氣人蔘94瓶，加贈LINE FRIENDS黃色鏡面烤箱；「屈臣氏」通路，購買桂格養氣人蔘94瓶，加贈LINE FRIENDS白色鏡面烤箱；「7-11」通路購買桂格養氣人蔘76瓶，加贈LINE FRIENDS棉花糖機。此外，在全聯、三大量販、康是美、EC通路，購買桂格養氣人蔘雞精44瓶組合，贈送LINE FRIENDS熊大手提行李箱。可以依據送禮對象，選擇適合的特規組合，輕鬆收服全家大小的心。

2023新年好人氣，就從桂格養氣人蔘、桂格養氣人蔘雞精超值組合開始！更多產品活動資訊請見：https://tonicdrink.sfworldwide.com/event/cny/