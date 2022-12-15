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一圖看未來一周溫度趨勢 全台這兩天溫度將跌破10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周六受寒流影響再降溫，周日一整天低溫，北部地區及中部清晨氣溫將跌破10度以下，南部地區下周一清晨也將達10度低溫。記者侯永全／攝影
周六受寒流影響再降溫，周日一整天低溫，北部地區及中部清晨氣溫將跌破10度以下，南部地區下周一清晨也將達10度低溫。記者侯永全／攝影

今天大陸冷氣團稍減弱，針對未來一周天氣趨勢，中央氣象局表示，周六受寒流影響再降溫，周日一整天低溫，北部地區及中部清晨氣溫將跌破10度以下，南部地區下周一清晨也將達10度低溫，19日白天各地區溫度可望回升，但上午仍較冷。

氣象局表示，今天水氣偏多，北部地區有局部大雨發生機率；明天受鋒面影響，全台各地降雨機率高；周六鋒面通過、寒流南下，中南部平地雨勢漸緩；周日寒流影響迎風面有零星雨。

此外，今、明天中部以上3500公尺以上高山，及周六、周日3000公尺以上高山、中部以北2000公尺以上高山有降雪機率。

氣象局指出，在風力變化部分，明天晚間至周六風力驟增，周六、周日台南以北沿海及平原地區、基隆北海岸、東北部、東南部、恆春半島、澎金馬、蘭嶼綠島將有9至12級強陣風發生機率，其他沿海空曠地區也有8級左右較強陣風。

東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央氣象局發布未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局發布未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局發布低溫空間分布示意圖。圖／氣象局提供
中央氣象局發布低溫空間分布示意圖。圖／氣象局提供
中央氣象局發周末預測降雨示意圖。圖／氣象局提供
中央氣象局發周末預測降雨示意圖。圖／氣象局提供

氣象局 寒流

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