快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

高醫與金工中心攜手研發醫材 將布局國際市場

中央社／ 高雄15日電

為改善皮瓣修補手術美觀，高醫與金屬工業研究發展中心研發手術器械「KP kits」，具備微創快速安全操作特性，近日已申請多國專利，並與廠商洽談授權生產，將布局國際市場。

切除口腔癌後的病人，需取大腿皮瓣透過顯微手術重建口腔缺損部位，但若無仔細修飾，看起來容易像嘴巴上掛一塊肉，很不美觀，也讓患者對外貌失去信心。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部長郭耀仁教授，專長為頭頸癌重建手術，為了解決病人嘴上贅肉，讓病人有尊嚴走入社會，郭耀仁帶領團隊與金屬工業研究發展中心合作，研發醫材器械「KP kits」，幫助手術修飾效果更好也更安全。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，「KP kits」今年在台灣醫療生技展會場中展示原型改良機種，備受好評，今年更獲得歐洲產品設計最佳臨床設計大獎及台灣設計研究院主辦的金點設計獎、國家新創精進獎等殊榮。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，「KP kits」設計具人體工學，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，具備微創快速安全操作特性，可減少出血及手術時間，避免併發症。

郭耀仁表示，團隊設計不同粗細及長短切削系統，同時進行切削及吸取組織效果，未來可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域。近日已申請多國專利，並與廠商洽談授權生產，未來將布局國際市場。

手術 團隊

延伸閱讀

高醫攜手金屬工業中心 讓口腔癌患者嘴角贅肉消失了

每年350萬人飽受膝關節疼痛 3原因使半數不願開刀

高醫大攜手鄰里組大學城志工隊 推動減塑減碳環境永讀

「呷賽」能治病係金ㄟ 高醫激推腸道微菌叢植入治療

相關新聞

周六鋒面通過+寒流南下非常寒冷 冬至恐有冷氣團接力

中央氣象局說，今天白天起大陸冷氣團減弱，高溫會比今天再溫暖一些，北台灣預估20、21度附近，整日溫度變化不大，感受偏冷涼...

寒流將襲台這幾天最冷 專家：台北下周擺脫「卡到陰」連續濕冷天氣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲中期預報（ECMWF）的系集預報圖，看起來低溫趨...

入冬最強冷氣團後天報到 養殖業擔心 捕「烏金」漁民卻期待

大陸冷氣團周末報到，22日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民未捕獲大量野...

寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床時一定要注意這件事

入冬以來最強寒流來襲，心血管疾病患者可能會增加很多，台南市衛生局提供4個護心小要訣，包括起床時，應該緩緩起身稍坐床邊幾分...

周末寒流壟罩 預期乾冷髒空氣侵台 高山有短暫降雪機會

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，來自於極地冷空氣，襲擊北半球。這波的冷，和負北極震盪有關連性，...

冷氣團周末報到高山恐降雪 南橫公路隨時應變

首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局避免路面結冰影響交通，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。