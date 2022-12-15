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「瘦瘦筆」效應掀多款糖尿病藥搶購潮 醫警告亂用傷腎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
醫院和藥局都出現「瘦瘦筆」及相關成分藥品缺貨。記者簡慧珍／攝影
醫院和藥局都出現「瘦瘦筆」及相關成分藥品缺貨。記者簡慧珍／攝影

俗稱「瘦瘦筆」的減重藥，含有「GLP-1」及「SGLT2抑制劑」這兩類糖尿病新藥成分，可減少升糖素又產生飽足感，引起想控制體重的民眾瘋狂搶購；醫師指出，如果腎功能不好，使用後恐損傷腎臟，泌尿道容易感染，甚至引起致命風險的酮酸中毒，因為自行使用的用途不對，無法適用藥害救濟。

很多想減重和控制體重的民眾，沒時間或不想運動、控制飲食，改用「瘦瘦筆」控制體重，愛美女性大吃大喝不用擔心發胖，消息傳開「瘦瘦筆」竟缺貨，連病人都買不到，聽說SGLT2抑制劑有相同減重效果也被鎖定，民眾想方設法取得，醫師已注意這種怪現象。

彰化某藥局張姓業者今天表示，很多人買不到「瘦瘦筆」，改為購買SGLT2抑制劑為主成分的藥品，雖然是處方用藥，因一顆60元至100元，頗有利潤，還是有業者私下販售。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正說，俗稱「瘦瘦筆」的主要成分是GLP-1，屬於糖尿病皮下注射藥劑的新藥，能幫助身體分泌出胰島素，減少升糖素以保持血糖穩定，也能增加大腦抑制食慾而產生飽足感，因而降低攝取熱量達到減重目的；SGLT2抑制劑的作用在腎小管，抑制腎臟再吸收尿糖的功能，讓尿液排出多餘的糖，達到降低血糖效果，有效穩定血糖，因排出熱量也有減重效果。

陳殷正指出，在國內以GLP-1為主成分「瘦瘦筆」的藥品有善纖達（Saxenda）、胰妥讚（Victoza）、胰妥善（Ozempic）、易週糖（Trulicity），善纖達的適應症為肥胖，經衛福部核准為合法減重注射藥物，其它三種適應症是第二型糖尿病控制，遊走在灰色地帶，普遍被用在減重，最近缺貨的是一周注射一次的易週糖，其它藥品也被搶購。

陳殷正強調，SGLT2抑制劑是處方藥，適應症不包括減肥，如果腎功能不好，自行使用恐損傷腎損傷，而且尿液中糖分太高，泌尿道容易感染甚至引起更嚴重、有致命風險的酮酸中毒，胰妥讚等適用糖尿病的藥物如果自行服用，因和SGLT2都不是合法減重藥，經常用來減重若導致身體出狀況，無法適用藥害救濟，沒糖尿病的民眾若要減重，最好從飲食控制和運動減重著手比較安全。

含SGLT2抑制劑成分的藥品也被想減重民眾掃貨。記者簡慧珍／攝影
含SGLT2抑制劑成分的藥品也被想減重民眾掃貨。記者簡慧珍／攝影

減重 糖尿病 彰化

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