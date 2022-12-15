事故頻繁 交通部目標：每年降5％、115年死亡降至2413人

CNN日前報導台灣交通宛如「行人地獄」，立法院交通委員會今審議公路總局預算，立法委員李昆澤指出，112年度「公路及監理業務管理」罰金預算較111年度增加14億元，但以罰金作為解決交通違規手段不夠，應訂定硬性改善目標。交通部政務次長陳彥伯表示，在新一期院辦方案及行政院揭示中，以每年下降5％努力，目標115年死亡人數降至2413人。

立院交委會今審查112年度公路總局及所屬單位預算，李昆澤指出，112年度「公路及監理業務管理」預算編列63億7631萬5000元，其中罰金預算為47億9514萬4000萬元，較111年度增加14億241萬4000元，但以罰金作為解決交通違規手段是不夠的，每年車禍死傷人數仍增加，應針對全國主要路口違規狀況數據化建立模型，並訂定硬性改善目標。

公路總局長陳文瑞表示，罰金預算增加主要是因應金管會「強制汽車責任保險法」修法，針對未投保汽機車強制險者，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要交通違規被取締，系統可同步查核是否投保強制險，未投保就一併開罰。針對違規狀況確實不能只將罰金當作手段，行政院、道安會都有相關會議，持續杜絕違規、減少事故。

李昆澤指出，交通事故頻傳不只導致每年國人死傷人數增加，近期也飽受國際批評，交通部應訂定量化、硬性目標，每年減少多少，否則只透過報告、說明完全無法確實改善；針對全國重要路口車禍類型、違規狀態、車流狀況也必須做更清楚分析。

陳彥伯表示，台灣道路交通安全最近被國內外討論，整體對於道安的剛性標準，在新一期院辦方案及行政院揭示中，以每年下降5％努力，目標115年死亡人數下降至2413人，這是一個挑戰。此方案也包括篩選事故路口進行改善，運研所也有相關軟體技術訓練各縣市處理交通安全人員進行大數據建檔，道安委員會也有相關資料庫，希望多管齊下進一步管控。