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周六鋒面通過+寒流南下非常寒冷 冬至恐有冷氣團接力

聯合報／ 記者周湘芸董俞佳／台北即時報導
周六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，周日寒流影響，各地天氣非常寒冷。記者侯永全／攝影
周六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，周日寒流影響，各地天氣非常寒冷。記者侯永全／攝影

東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央氣象局說，今天白天起大陸冷氣團減弱，高溫會比今天再溫暖一些，北台灣預估20、21度附近，整日溫度變化不大，感受偏冷涼，其他地方大約在22到25度之間，局部地區甚至能高個1至2度，較為溫暖舒適。

降雨方面，今天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，而中南部雲量較多，中部地區及南部山區也有零星飄雨的機會，外出記得攜帶雨具備用。

此外，高山公路夜間結冰機率高，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，行車用路多注意。

氣象局說，若溫度、水氣條件配合，周五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率；周六高山水氣增多，氣溫進一步下降，周六至周日晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，山區道路易有積冰或路面濕滑的現象，前往山區活動特別注意。

明天鋒面影響，水氣再增多，全台各地都有降雨的機會，中部以北及東半部降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，其中基隆北海岸及大台北地區雨勢更為持續，可能有局部大雨發生。

氣象局說，周六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，周日寒流影響，各地天氣非常寒冷；周六晚至周日清晨中部以北低溫普遍為6至7度，其他地區也只有8至10度，局部溫度都會再更低一些，到周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷。

水氣方面，逐漸減少，不過在周六迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，而周日轉乾較明顯，迎風面轉為零星短暫雨，中南部山區仍有零星雨，而其他地區則為晴到多雲。

下周一清晨注意輻射冷卻的影響，各地非常寒冷，到白天寒流逐漸減弱，下周一、下周二氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍偏冷；水氣減少，迎風面的北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區則為晴到多雲。

下周三東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

22日為24節氣的冬至，氣象局說，22日至24日有大陸冷氣團影響的機率，各地氣溫下降；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

氣象局說，今年為反聖嬰年，在反聖嬰年通常容易出現較強的東北季風，影響台灣附近海域，使海水溫度更低，澎湖海域地區的海洋養殖漁業遭受寒害之風險潛勢升高，呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。

風力變化示意圖。圖／氣象局提供
風力變化示意圖。圖／氣象局提供
預測降雨示意圖。圖／氣象局提供
預測降雨示意圖。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

氣象局 降雪 冷氣團

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