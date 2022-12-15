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疫後航空復甦 林國顯：逐步、緩步回升是最好的運作方式
隨著疫情趨緩，入境旅客量限制也在12月10日正式取消，航空業也跟著緩步復甦。為此，民航局今舉「航機安全運作研討會」，國內外航空公司業者都參與。對於疫後航空復甦，交通部民航局長林國顯說，非常不喜歡用報復性旅遊恢復這個名詞，因為這代表航機量能、機場運組等，都會面臨不穩定的狀況，營運壓力也會造成機組員的壓力，產生無預期的危害，因此逐步、緩步回升，是最好的運作方式。
林國顯表示，疫情期間，航空業確實有些人力流失，其中維修人員減少，地勤人力也少了600多人左右，如今雖然已經看到疫情隧道口的那道光，不過愈靠近隧道口，愈不敢開快車。
林國顯說，僅管疫情期間航空業沒有裁掉很多人，不過相信也有很多人離退、換公司，這些都是可能的安全管理重點，尤其前陣子公司管理階層調動了幾次，這是公司內部、外部單位值得重視的，畢竟飛機、發動機等都是可以預期維修的，人才是最大的變因。
林國顯也說，企業永續經營以往都是放在其他行業被討論，不過航空業近期也開始注意ESG，怎麼樣讓公司運作、維修操作、飛航路線更為環保，對環境更友善、對社會更公平，也是很重要的一件事。
交通部長航政司長何淑萍表示，今年桃機預估旅客人次會來到450萬左右，相較於過去一年約4800萬人次的旅運量，現在確實是基底，隨著未來航班、運量的增加，安全相當重要。
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