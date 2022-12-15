快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷氣團周末報到高山恐降雪 南橫公路隨時應變

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局已做好應變措施。記者尤聰光／攝影
首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局已做好應變措施。記者尤聰光／攝影

首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局避免路面結冰影響交通，已做好應變措施，嚴重時不排除實施預警性封閉。

關山工務段表示，依據氣象情資研判，南橫公路天池至向陽路段，可能因濕度及溫度條件有路面結冰情形，本段已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏，並隨時通報路況因應。

若有路面結冰情事，即刻啟動相關應變措施，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鍊通行，並進行路面除冰作業，若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，將不排除該路段實施預警性封閉。

關山工務段再次提醒有意上山民眾，若遇降雪情形，請務必攜帶雪鏈以做因應通行。同時上山前可利用公路總局幸福公路APP、防救災資訊系統或智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

另關山警分局表示，避免大量追雪民眾上山，造成山區道路擁塞，目前向陽、利稻及霧鹿派出所都已完成相關因應整備，必要時會增派警力配合路權單位執行交通疏導勤務。

南橫 向陽 降雪

延伸閱讀

入冬最強冷氣團後天報到 養殖業擔心 捕「烏金」漁民卻期待

冷氣團引爆「氣象戰」彭啟明怒問鄭明典改標準應溝通

入冬首波冷氣團今報到 周六寒流來襲

雲林林內偏村馬路「這樣鋪」 今通車村民笑了

相關新聞

周六鋒面通過+寒流南下非常寒冷 冬至恐有冷氣團接力

中央氣象局說，今天白天起大陸冷氣團減弱，高溫會比今天再溫暖一些，北台灣預估20、21度附近，整日溫度變化不大，感受偏冷涼...

寒流將襲台這幾天最冷 專家：台北下周擺脫「卡到陰」連續濕冷天氣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲中期預報（ECMWF）的系集預報圖，看起來低溫趨...

入冬最強冷氣團後天報到 養殖業擔心 捕「烏金」漁民卻期待

大陸冷氣團周末報到，22日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民未捕獲大量野...

寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床時一定要注意這件事

入冬以來最強寒流來襲，心血管疾病患者可能會增加很多，台南市衛生局提供4個護心小要訣，包括起床時，應該緩緩起身稍坐床邊幾分...

周末寒流壟罩 預期乾冷髒空氣侵台 高山有短暫降雪機會

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，來自於極地冷空氣，襲擊北半球。這波的冷，和負北極震盪有關連性，...

冷氣團周末報到高山恐降雪 南橫公路隨時應變

首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局避免路面結冰影響交通，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。