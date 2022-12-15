冷氣團周末報到高山恐降雪 南橫公路隨時應變

首波冷氣團周六報到，不排除高山地區降雪，台東南橫公路為賞雪景點之一，公路總局關山工務段及關山警分局避免路面結冰影響交通，已做好應變措施，嚴重時不排除實施預警性封閉。

關山工務段表示，依據氣象情資研判，南橫公路天池至向陽路段，可能因濕度及溫度條件有路面結冰情形，本段已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏，並隨時通報路況因應。

若有路面結冰情事，即刻啟動相關應變措施，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鍊通行，並進行路面除冰作業，若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，將不排除該路段實施預警性封閉。

關山工務段再次提醒有意上山民眾，若遇降雪情形，請務必攜帶雪鏈以做因應通行。同時上山前可利用公路總局幸福公路APP、防救災資訊系統或智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

另關山警分局表示，避免大量追雪民眾上山，造成山區道路擁塞，目前向陽、利稻及霧鹿派出所都已完成相關因應整備，必要時會增派警力配合路權單位執行交通疏導勤務。