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寒流來暖暖包需求量大、用完不發熱了別急著丟 隱藏功用好省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
使用過後的暖暖包，可放在衣櫥或鞋櫃內防潮、消臭。圖／中央社
使用過後的暖暖包，可放在衣櫥或鞋櫃內防潮、消臭。圖／中央社

周末首波寒流報到，本島平地最低氣溫將降至6度以下，不少民眾這幾日已經開始準備拿出各式「禦寒神器」抗寒，其中暖暖包最近又出現搶購潮，然而，用完已經不熱的暖暖包該怎麼辦呢？很多人其實不知道正確的處理方式。

環保署曾經公告正確的處理方式，請民眾「請務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。」至於廢棄暖暖包並非一次性大量集中焚毀，不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。

過去曾有社團體發起募集二手暖暖包活動，用來填補棒球場坑洞，想說可以鋪在紅土區，避免長出雜草，或是把裡頭的鹽分過瀘去除，希望可以讓裡頭的材料讓草皮長得更好。

但是環保署解釋，暖暖包因為其成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質粉末，鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。目前沒有特別適合的再利用技術可有效將其回收再利用，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。

環保署建議民眾，暖暖包含有活性碳，其實具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，但務必先確認已不再發熱，以免造成危險。

特別的是，有園藝專家曾分享生活小妙方，民眾可將暖暖包拆開，將裡頭的粉末酌量先倒在咖啡濾紙上，利用清水過濾，把鹽分溶出後再混入園藝盆栽的培養土中，因其內含鐵粉有助於植物成長，環保又省錢。

暖暖包 寒流

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