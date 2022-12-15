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手腳冰冷冬令進補須謹慎 醫師提醒幾種人更不適大補

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。圖 ／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。圖 ／奇美醫學中心提供

近日溫度驟降，冬至接近，不少人習慣進補，醫師提醒須謹慎，補身過頭反傷身，尤其生理期女性，更應不刻意吃補，以免得不償失

48歲王小姐平時容易手腳冰冷，每次生理期來潮時常感腰痠、腹痛與頭暈，冬季就頻繁以麻油雞、薑母鴨補身，希望可以改善手腳冰冷、經痛等情況，但每次食用後，腹痛及頭暈不僅未緩解反更明顯，日前求診醫師。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉診斷後，使用通瘀化痰合併稍做溫補處方，配合飲食衛教，經過調理後，王小姐症狀獲得緩解，最近生理期來潮較不會腰痠、腹痛與頭暈，手腳也不再冷冰冰，作息也恢復正常。

許晉嘉說明，王小姐雖然有手腳冰冷，但長期過食油膩肥甘厚味、不喜活動、又有便祕，體質上屬於痰瘀，因此以通瘀化痰合併稍做溫補處方治療，並衛教多走動、戒除甜食飲品與大量烤炸辣飲食後經痛腰痠症狀緩解，生理期時間逐漸穩定，手腳也不再那麼冰冷。

冬至接近，不少人習慣進補，許晉嘉說，有些女性不補沒事，一補就出事；如生理期來潮時經量突然大增、經期提前或延後、排血不順甚至嚴重腹痛，若有上述狀況就要小心，可能是不適合吃補燥熱、痰濁、以及瘀阻等特殊體質，都須小心慎食。

許晉嘉說明，冬日常見食補多偏熱，民眾服用時須隨時注意身體變化，從中醫觀點來看，生理期前及行經期間較不適合進補。尤其體質燥熱或有子宮病變病人更不適合大補，吃了恐更上火，易出現粉刺、毛囊炎等問題。

經期飲食應以清淡為主，體質偏寒女性經期前後盡量避開生冷食物及寒涼類飲食，如：冰品、生菜、綠豆、西瓜等，也不用亂補和吃辛辣食物，建議可食用白木耳、綠豆、葡萄乾、桂圓紅棗茶、桑葚汁、牛奶、雞蛋、豬肝清湯等。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。圖 ／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。圖 ／奇美醫學中心提供

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