寒流將襲台這幾天最冷 專家：台北下周擺脫「卡到陰」連續濕冷天氣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲中期預報（ECMWF）的系集預報圖，看起來低溫趨勢其實從10日開始的預報就顯得相當明確而穩定，預估台北市區的低溫應該會在7-8度左右，郊區應該會再低個1-2度。

他說，最低溫的時間發生在17日周六晚間起到19日下周一清晨之間，下周一白天後略有回溫。如果以台北市來說的話，18日周日清晨（冷平流最強）跟下周一清晨（輻射冷卻）應該會是兩個最有可能發生低溫的時間點。降雨部分則是在周六晚間起明顯減少，周日可能還有飄雨機會，下周一有機會雨停甚至見日。

吳聖宇說，值得注意的是，20日過後台北上空500hpa還是持續維持在5760上下（西風帶主槽底部），850hpa溫度也維持在低檔徘徊，顯示下周溫度似乎不會有明顯上升的情況，還會維持一段比較冷的溫度，不過日夜溫度起伏明顯變大，配合前述的降雨減少或停止，下周台北應該會是乾冷型天氣，總算可望擺脫這一陣子跟卡到陰一樣的連續濕冷天氣。