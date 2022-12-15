入冬最強冷氣團後天報到 養殖業擔心 捕「烏金」漁民卻期待

大陸冷氣團周末報到，22日冬至，每年漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，嘉義縣漁民未捕獲大量野烏，漁民磨拳擦掌，準備漁船網具出海；反觀，陸地虱目魚、鱸魚養殖漁民，做好魚塭禦寒措施，捕烏及養殖漁民，面對最強冷氣團兩樣情。

嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地養殖，漁民採收雌烏大多養3至4年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好，人工養殖烏魚收成接近尾聲，野生烏魚捕獲才要開始。

東石漁市場張姓烏魚達人說，野生烏魚群會被這波冷氣團，帶到台灣近海，每年台灣近海先抓到的海港 是桃園永安漁港，還沒捕獲消息，新竹以北到淡水所有漁船，捕獲的都是體形小的在地烏 (港內烏)。

張姓烏魚達人表示，這有可能是這波東北風還不夠冷，烏魚群南下還洄遊在台灣北部外海，有消息指出，日前離島馬祖外海大陸漁船捕獲大量烏魚，所以目前烏魚群有可能已經來到台灣外海，只是風浪大，漁船難作業，希望這幾天漁船能有收獲。