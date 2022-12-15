周末寒流壟罩 預期乾冷髒空氣侵台 高山有短暫降雪機會

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，來自於極地冷空氣，襲擊北半球。這波的冷，和負北極震盪有關連性，不是只有東亞冷，歐美等地都相繼有入冬新低溫出現。台灣附近要留意等周六轉乾冷時，有機會有波境外空氣汙染物移入，就是乾冷髒的空氣將會進來，提醒各種戶外活動得要注意當時的變化。

彭啟明說，整個東亞都冷下來了，台灣還在冷空氣邊緣。現在不是最冷時候，周末這波才是真正主力，還是維持寒流等級的程度。要留意今明兩天水氣略多，尤其周五中南部也有機會有短暫陣雨。要注意家中的溫度，高緯度雖低溫，但他們多有暖氣設備，台灣的比例較少，要留意溫差及低溫對於年長者的身體壓力。

今天清晨仍受到大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，北部、東北部最低溫11-14度，中南部、花東14-16度，白天開始大陸高壓逐漸出海，台灣會由東北風轉為偏東風環境，冷空氣強度減弱，今天到明天白天氣溫將逐漸回升，北部、東北部高溫回升至19-20度，中南部、花東則是可以來到23-26度。

林琮訓說，由於環境水氣偏多，白天北部、宜蘭仍然維持陰陣雨天氣，中部、花東亦有零星短暫陣雨的機會，到了晚間水氣北抬，各地降雨會有所減緩，降雨空檔逐漸增多。

林琮訓表示，明天低壓鋒面在台灣附近建立，最新資料顯示，鋒面東移、明顯影響台灣的時間點有略往後延，預估明天下半天開始逐漸受到鋒面雲系影響，全台由北往南轉為陰雨天氣，尤其在晚間到周六清晨這段期間，可能有比較旺盛的對流雲系移入，造成西半部到東北部有短時較大雨勢出現的機會。

他說，到了周六白天鋒面逐漸遠離，中南部平地天氣會先開始好轉，中南部山區、北部、東半部地區仍有水氣通過並配合環境東北風逐漸增強，仍然有局部短暫陣雨，要一直到晚間之後，整體降雨才會有所緩和。

而周六鋒面通過後，寒流逐漸南下，各地會顯著降溫，林琮訓表示，預估最冷的時間點會在周六晚間到下周一清晨，北部、東半部降溫主要來自冷空氣直接影響，而中南部地區雖然受冷空氣影響比較弱，但在雲量偏少的情況下，會有輻射冷卻效應加成，因此各地都將會有接近10度或以下氣溫出現的機會，平地最低溫預估在6度上下。

至於高山是否降雪？他說，周六午後到剛入夜這段期間，在中北部的高山地區，氣溫會逐漸降到接近零度，並且配合水氣仍在通過，因此有短暫降雪或是下冰霰的機會，但是預估持續時間不長，到了下半夜大氣轉乾以後，固態降水的機會就會大幅減小。