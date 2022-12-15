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明起全台有雨 首波寒流明晚起襲台下探6度、2時段有機會迎雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，下周日(18日)至周一(19日)清晨「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，早晚要特別注意保暖。本報資料照
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，下周日(18日)至周一(19日)清晨「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，早晚要特別注意保暖。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周末「寒流」強度與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下；至於高山降雪2時段較有機率，包括周五部分海拔3500米以上高山區域及周日低海拔山區(大屯、七星、拉拉、太平)等。

吳德榮表示，今(15日)晨截至5點03分，本島平地最低氣溫依序為：新北(石門區)11.7度，桃園(楊梅區)12.7度，基隆(七堵區)12.8度。中部以北有較多雲層北部、東半部沿海有降水回波消長，新竹以北及東北部局部雨，中部、花東零星飄雨。

吳德榮表示，周末「寒流」本島平地最低氣溫將降至6度以下，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早作好防寒措施。至於高山降雪有2時段較有機率，包括周五全台水氣多，部分海拔3500米以上高山接近零度，有一些降雪機率；周日凌晨北部海拔1000米亦降至零度，但迎風面水氣快速轉乾，低海拔山區(大屯、七星、拉拉、太平)得碰點運氣。整體而言此波「寒流」雖很強，但其水氣與氣溫的配合有落差，降雪僅處在臨界條件。

他也說，根據最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天白天起冷空氣漸減弱，氣溫略回升；北、東有局部雨，中部偶局部短暫雨，南部多雲時晴。北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚涼；各地區平地氣溫：北部13至20度，中部15至24度，南部15至27度，東部15至25度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明(16日)鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部也有局部短暫雨；晚起首波「寒流」南下，氣溫降。周六(17日)北、東仍有局部雨，中南部好轉；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下周日(18日)至周一(19日)清晨「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖。

他表示，下周一白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。下周三(21日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下，北台灣上半天有局部短暫降雨的機率，但很快的各地皆轉為晴朗的天氣。

寒流 吳德榮

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