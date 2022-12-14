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聽希望在唱歌台大癌醫開唱 抗癌名醫化身歌唱男神

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手黃嘉千現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手黃嘉千現場演唱。記者魏忻忻／攝影

「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與。

台大癌醫中心分院院長楊志新表示，「聽希望在唱歌，抗癌有我一起」今年是第二年來到台大癌醫中心分院，希望醫院裡不只有醫療，還有音樂與溫暖，帶給大家前進的力量。癌症望基金會董事長王正旭表示，希望這場在希望光塔下舉辦的演唱會，可以照亮所有患者的抗癌之路。

「聽希望在唱歌」由癌症希望基金會（HOPE）主辦，今年邁入第廿四年，在HOPE未成立前，足跡就踏遍全國各大醫院，用歌聲和音樂到醫療現場，療癒病友。同時也在醫院擺設祈福樹，讓病友、家屬和醫護人員在祈福小卡片寫下心願，為彼此加油打氣。

今天在台大癌醫中心的演唱會邀請歌手許富凱、于台煙、丁子育還有與黃嘉千現場演唱。于台煙現場演唱「牽妳的手」，邀請楊志新和王正旭一同上台合唱，兩位抗癌「男神」大方一展歌喉，楊志新的好歌聲讓他被稱為「被醫學院耽誤的歌星。」楊志新也表示，未來還會繼續邀請「聽希望在唱歌」，為病患和醫護加油打氣。

生病難免辛苦，黃嘉千告訴在場的大家，生活中也許有一些不如意不順心的事情，要學習遺忘，「把不好的事情忘記」。聆聽音樂是很好的療癒方法，把時間留給自己。她也說，要對自己誠實，不喜歡、不好的  不要放在心裡，一定要表達，如果無法跟家人表達，一個要找一個可以說的人，別把不愉快放在心裡。

演唱會原本預計一個半小時，但超過兩小時仍欲罷不能。現場HOPE也提供20周年紀念的「熊Hope」，由黃嘉千送給在場病友與醫護人員，希望可愛的「熊Hope」成為病友和醫護的靠山。

曾經是護理師的蔡小姐最近剛結束辛苦的十八次化療療程，治療時一直很勇敢的她意外從黃嘉千手上接過「熊Hope」，忍不住落淚。在台大醫院接受治療的她感謝醫護團隊給予的協助，也告訴病友們要好好追蹤，信任團隊，一個人再強，都無法自己單獨面對癌症治療，一定要大家一起幫忙，跟親朋好友抱在一起，大家一起往前走。

面對癌症，病人、家屬及醫療團隊都需要被支持，癌症希望基金會「聽希望在唱歌」給予癌友支持及鼓勵，從1998年起足跡踏遍全國各大醫院，至今邁入第廿四年，舉辦近百場演唱會，療癒超過三萬五千名以上的病友。今年舉辦五場，台大癌醫中心分院是第四場。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，聽希望在唱歌單純想為與癌奮戰的朋友辦一場Party，就算不會唱、不能唱、就算吊著點滴，坐著輪椅來聽都沒有關係。與癌症奮戰的病友，只要治療過程有任何需求，都可以撥打基金會0809-010-580專線，讓基金會團隊陪伴走過抗癌路。

「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，現場HOPE也提供20周年紀念的「熊Hope」，由黃嘉千送給台大癌醫中心分院血液腫癌科醫師劉家豪，希望可愛的「熊Hope」成為病友和醫護的靠山。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，現場HOPE也提供20周年紀念的「熊Hope」，由黃嘉千送給台大癌醫中心分院血液腫癌科醫師劉家豪，希望可愛的「熊Hope」成為病友和醫護的靠山。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手于台煙現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手于台煙現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手于子育現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手于子育現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，于台煙（中）演唱「牽妳的手」，邀請台大癌醫中心分院院長楊志新「左）與癌症望基金會董事長王正旭（右）一起合唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，于台煙（中）演唱「牽妳的手」，邀請台大癌醫中心分院院長楊志新「左）與癌症望基金會董事長王正旭（右）一起合唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手許富凱現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手許富凱現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手許富凱現場演唱。記者魏忻忻／攝影
「2022聽希望在唱歌，抗癌有我一起」演唱會今天在台大癌醫中心分院希望光塔舉行，吸引許多門診、住院患者、家屬與醫護人員共同參與，邀請歌手許富凱現場演唱。記者魏忻忻／攝影

癌症治療 台大醫院 演唱會

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